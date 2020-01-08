“Yol yoksa seyrüsefer de yok” eylemi bugün
Seyrüsefer zamlarının ardından sosyal medyada örgütlenen ve kısa sürede sayıları 30 bine ulaşan “Yol yoksa seyrüsefer de yok” hareketi bugün ilk eylemine gidiyor.
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Seyrüsefer zamlarının ardından sosyal medyada örgütlenen ve kısa sürede sayıları 30 bine ulaşan “Yol yoksa seyrüsefer de yok” hareketi bugün ilk eylemine gidiyor.
Eylem saat 18:00’de Lefkoşa Terminali’nde gerçekleştirilecek. Talepler arasında ise zamların geri alınması ve trafik güvenliğine kaynak ayrılması ön plana çıkıyor.
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Etiketler : Yol yoksa seyrüsefer de yok, Seyrüsefer, eylem
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