“Yol yoksa seyrüsefer de yok” eylemi bugün

Seyrüsefer zamlarının ardından sosyal medyada örgütlenen ve kısa sürede sayıları 30 bine ulaşan “Yol yoksa seyrüsefer de yok” hareketi bugün ilk eylemine gidiyor.

Eylem saat 18:00’de Lefkoşa Terminali’nde gerçekleştirilecek. Talepler arasında ise zamların geri alınması ve trafik güvenliğine kaynak ayrılması ön plana çıkıyor.