Yol yapıldı, direk ortada kaldı…

Fehime ALASYA

Alayköy’de yol yapımı sırasında Kıb- Tek’a ait enerji nakil hattı olan direk, yol içerisinde kaldı, belediyenin direğin kenara alınması müracaatı üzerine Elektrik Kurumu, Alayköy Belediyesi’nden Bin 579 Sterlin ‘Proje Maliyeti’ ve yüzde 16 KDV talep etti.

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, “Milletin parasını yerden mi topluyoruz? Günahtır…” diyerek isyan etti…

Alayköy Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları asfaltlama aşamasına geldi, yolun ortasında duran elektrik direği ise henüz kenara alınmadı.

“Altı üstü 2 metre kaydırılacak”

Elektrik direğinin bir an önce 2 metre yan tarafa alması gerektiğine değinen Hulusi Manisoy, bu durumun kazaya sebebiyet verdiğini belirterek, yetkilileri göreve davet etti.

Manisoy, kurumdan kendilerine gönderilen yazıda ‘Projede gerekli tüm kazı ve tamir işlerinin de müracaatı tarafından yapılacağının’ belirtildiğini anlatırken, “2 saatte yapılacak olan bir işten neden milyarlarca TL istiyorlar. Altı üstü 2 metre kaydıracaklar…” dedi.

Kurumun, söz konusu direği yerleştirmeden önce neden yol güzergahını araştırmadığına da atıfta bulunan Manisoy, “O direk dikilmeden yol ölçülmeliydi, yapılmadı, o da yetmezmiş gibi direk oradayken yol döküldü” dedi.



Manisoy: “2 saatte yapılacak olan bir işten neden milyarlarca TL istiyorlar”

Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy şunları kaydetti:

“Zamanında yol yokken, yerinde değilken takılmıştı, 1700 Sterlin istendi.

O direk dikilmeden yol ölçülmeliydi, yapılmadı, o da yetmezmiş gibi direk oradayken yol döküldü.

Bizden proje parası itiyorlar, biz o rakama metrelerce asfalt dökeriz.

Yolun ortasında bırakalım, kazaya sebebiyet mi verelim? Bu olur şey değil. Yol yaptırıyoruz, ama direk yolun ortasında kaldı. İşlerini araştırarak yapsınlar.

2 saatte yapılacak olan bir işten neden milyarlarca TL istiyorlar. Altı üstü 2 metre kaydıracaklar, çukur döküp koyacak ve kapatacak.

Vatandaş da bu direk ücreti, sözde projeler ile vatandaşı çileden çıkarıyorlar.

Biz vatandaş ülkede kalsın istiyoruz ama elektrik dairesi üç tane direk dikeceğinde evin ücreti kadar para istiyorlar. Pişman ediyorlar.

Vatandaşlar ile biz muhatap oluyoruz, bu direkle ilgili de bize şikayete geliyorlar.

Bir direk de mandıralar yolunda var, ona da üç bin Sterlin istediler, milletin parasını yerden mi topluyoruz? Günahtır…”