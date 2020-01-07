Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. ‘Yol verme kavgası’ zanlısı, teminata bağlandı
‘Yol verme kavgası’ zanlısı, teminata bağlandı

‘Yol verme kavgası’ zanlısı, teminata bağlandı

Lefkoşa’da yol verme sorunu yüzünden çıkan kavga nedeni ile tutuklanan zanlı B.C.Ş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

A+A-

Lefkoşa’da yol verme sorunu yüzünden çıkan kavga nedeni ile tutuklanan zanlı B.C.Ş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 02 Ocak günü  saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa'da Berlin Bar önünde çıkan ‘yol verme’ tartışmasında  zanlı B.C.Ş’nin N.T ve U.Ö ile kavga ettiğini belirtti.

Bu kavga esnasında zanlının N.T’yi 11,  U.Ö’yü ise üç yerinden aranan kesici bir aletle yaralandığını mahkemeye aktardı.

Polis, aranan şahıs olan zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep eti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasın haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

Bu haber toplam 112 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
‘Yol verme kavgası’ zanlısı, Ercan’dan çıkarken tutuklandıErcan’dan çıkarken tutuklandıLefkoşa’da yol verme sorunu yüzünden çıkan kavga nedeni ile tutuklanan zanlı B.C.Ş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.