‘Yol verme kavgası’ zanlısı, teminata bağlandı

Lefkoşa’da yol verme sorunu yüzünden çıkan kavga nedeni ile tutuklanan zanlı B.C.Ş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, 02 Ocak günü saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa'da Berlin Bar önünde çıkan ‘yol verme’ tartışmasında zanlı B.C.Ş’nin N.T ve U.Ö ile kavga ettiğini belirtti.

Bu kavga esnasında zanlının N.T’yi 11, U.Ö’yü ise üç yerinden aranan kesici bir aletle yaralandığını mahkemeye aktardı.

Polis, aranan şahıs olan zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep eti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasın haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.