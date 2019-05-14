Yine kadına şiddet ve tehdit

Lefkoşa’da kumar parası bulamayınca eşi S.Y’yi ciddi şekilde darp edip, şiddet tehdidinde bulunan zanlı N.Y., tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemeye olguları aktaran polis memuru Erkan Çelik, zanlı N.Y.’nin, 04.05.2019 tarihinde kumar oynaması için kendisine 2 bin 500 TL para bulamadığı gerekçesi ile kalmış olduğu apartmanın merdiven boşluğunda eşi S.Y'yi ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti. Çelik, yine zanlının 13.05.2019 tarihinde kumar borçlarını ödemek için eşine ait PU 060 plakalı aracı satabilmesi için devir kağıdına imza atmadığı gerekçesi ile eşine Whatsapp üzerinden gönderdiği mesajla şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Zanlı 13.05.2019 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını belirten Çelik, TC vatandaşı olan çalışma izinli zanlı N.Y.’nin davalarında hazır bulunması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.