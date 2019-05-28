Yine kadına şiddet ve darp

S.B'yi ciddi şekilde darp edip, iki aylık çocuklarının kendisinden olmadığı gerekçesiyle öldürmekle tehdit eden zanlı O.K., tutuklanarak, bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nde görev yapan polis memuru Murat Plevne, zanlı O.K. hakkında 24.05.2019 tarihinde Şiddet Tehdidi ve Ciddi darp suçlaması getirildiğini belirtti. Plevne, zanlı O.K.’nin 24.05.2019 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Minareliköy'de, beraber yaşadığı S.B ile aralarında çıkan sözlü tartışmada "Senin canını yakmak için çocuğu öldürürüm. Anneme de çocuğu bırakma yok ederim, kaybederim çocuğunu" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu aktardı. Plevne ifadesinin devamında, zanlının S.B.’ye şiddet uyguladığını ve ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Olay polisin bilgisine 25.05.2019 tarihinde geldiğini belirten Plevne, müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğin söyledi. Plevne, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Plevne, zanlının tutuklandığı esnada polis arabası içerisinde serbest kalırsa cinayet işleyeceğini ve sevgilisi olan S.B’yi öldüreceğini kendi yapamazsa kardeşlerine söyleyeceğini ve müştekiyi öldüreceğini söyleyerek tehditlerde bulunduğuna vurgu yaptı. Plevne, zanlının 07.05.2016 tarihinde Lefkoşa'da surlar içinde eski kız arkadaşı ile görüştüğü gerekçesi çakı ile 3 kişiyi yaralayıp, bu suçlardan dolayı 45 gün hapislik cezası aldığını belirtti. Plevne, TC vatandaşı olan çalışma izinli zanlının, serbest kalması durumunda iki aylık çocuğuna ve müştekiye zarar vermesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, müştekiyi darp etmediğini, çocuğa zarar vermediğini söyledi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının benzeri suçları işleme eğiliminde olduğunu belirtip, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.