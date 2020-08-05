Yine kadına şiddet

Gönyeli’de meydana gelen ‘Şiddet Kullanma Tehdidi’ ve ‘Darp’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı K.V., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Murat Plevne, zanlının eşi F.Z.L. ile aralarında boşanma ve çocukların velayeti konularında çıkan sözlü tartışmaya müteakip adı edilenin saçından tutup koltuğa ittirerek darp etmesine müteakip adı edilene hitaben "gerekirse seni öldürürüm 20 yıl hapse giderim ama çocukları sana vermem” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının aleyhinde aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı, müştekinin de zanlıya bıçak çektiğini ve zanlının şikâyetçi olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, şikâyeti doğruladı.

Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 75 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.