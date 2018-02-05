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YİNE İŞ KAZASI, 1 AĞIR YARALI

YİNE İŞ KAZASI, 1 AĞIR YARALI

Lapta’ta bu sabah 11.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında Selim Alp ağır yaralandı.

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Lapta’ta bu sabah 11.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında Selim Alp ağır yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre bu sabah saat 11:30 sıralarında, Selim Alp (E-41) Lapta’da Mehmet Büyükoğlu sokakta yapımı devam eden yarım inşaatın ikinci katında bulunan merdiven boşluğundan  (yaklaşık 6,2 metre yükseklikten) beton zemine düştü. Alp, ambulans ile ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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