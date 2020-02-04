Yıllardan sonra kendi portresine bakabildi

Güven artırıcı önlemler çerçevesinde İki Toplumlu Kültür Teknik Komitesi aracılığı ile karşılıklı iade edilen sanat eserleri Ledra Palace’de sergilenmeye devam ederken ortaya insanın yüreğini sızlatan görüntüler de çıkmaya başladı.

Leonidas Malenis isimli Kıbrıslı Rum müzisyen sergide, yıllar önce ressam George Pol Georgiou tarafından çizilen portresi ile karşılaştı. Leonidas Malenis’in yıllar sonra kendi portesine bakışı fotoğraflandı ve sosyal medyada paylaşıldı.

1972 yılında hayatını kaybeden ressam George Pol Georgiou’nun söz konusu resmi Mağusa’da yaklaşık olarak 50 yıl önce çizdiği düşünülüyor.

Müzisyen Leonidas Malenis’in yıllar sonra kendi portesine bakışı ise kameralara böyle yansıdı: