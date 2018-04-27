Yıldızlar ÖZEV için de sahada

Lomana LuaLua, Nwankwo Kanu ve Tekin Birinci'nin işbirliğinde bir döneme damgasını vuran yıldız oyuncuların forma giyeceği ve ülkemizde düzenlenecek olan yardım maçı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü yapılması planlanan bu özel karşılaşma için bir taraftan da girişimler yapılmaya devam ediyor.

Gelir, 3 vakfa birden bağışlanacak

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda 19 Mayıs Cumartesi günü yapılması planlanan özel maçta Kanu Kalp Vakfı ve LuaLua Vakfı’nın yanı sıra 3’te 1’lik bölümü de Özel Eğitim Vakfı’na (ÖZEV) bağışlanacak. Merit Alsancak Yeşilova’nın kaptanı Lomana LuaLua ve ülkemiz menajerlerinden Tekin Birinci, dün Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Başkanı Ersin Görsay ile görüşme gerçekleştirdi. Tekin Birinci, görüşmenin tamamlanmasının ardından yapılacak olan bu anlamlı turnuvanın gelirinin 3’te 1’lik kısmının Özel Eğitim Vakfı’na bağışlanacağını açıkladı. Bu anlamlı maçta, 28 Ocak 1990 tarihinden sonra ilk kez tribünlerin tamamının yeniden doldurulması hedefleniyor.