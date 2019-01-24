Yıldız futbolcu ayakkabılarını hediye etti

Doğan Türk Birliği Akademi futbolcusu olan Bertu Sağır’a Harry Kane’den hediye ayakkabı…

DTB Akademi’nin 10 yaşındaki başarılı futbolcusu Bertu Sağır’a, İngiltere Milli Takımı ve Tottenham Hotspur'un yıldız futbolcusu Harry Kane'in giydiği bir çift futbol ayakkabısı hediye edildi.

Ayakkabıların Bertu’ya verilmesine aracı olan, uzun yıllar Londra’da yaşamış ve ünlülerin kuaförlüğünü yapan Hüseyin Hayatlar, Kane’in çok yakın bir aile dostu…

Anlattığına göre, Harry Kane yaklaşık 10 yıl önce, daha 14 yaşındayken, o dönem oynadığı takım ile Kıbrıs’ın kuzeyinde bir turnuvaya katılmış ve buradaki gençlerin futbol tutkusu onu fazlasıyla etkilemiş…

Yıllar sonra, şimdiki takımı Tottenham Hotspur ile Kıbrıs’ın güneyindeki Apoel Nicosia ekibiyle maç yapmaya gelince, kendisine ait bir çift ayakkabıyı babası aracılığıyla, başarılı bir minik futbolcuya verilmek üzere, Hüseyin Hayatlar’a ulaştırmış.

İyi bir Doğan Türk Birliği taraftarı olan Hüseyin Hayatlar da izlenimleri doğrultusunda, ayakkabıların Bertu Sağır’a verilmesine karar vermiş ve U10 antrenmanı esnasında, Bertu’nun ailesi ve hocaları huzurunda, ayakkabılar kendisine teslim edilmiştir.