‘YILDA EN FAZLA 14 SAAT KESİNTİ’

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, gelecek yıl enerji talebini karşılama konusunda yaşanması muhtemel sıkıntıyı çözmek için gelecek ay santral ihalesine çıkılacağını açıkladı.

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te hem gelecek yıl enerji talebini karşılamada sıkıntı yaşanmaması adına yeni elektrik santrali alımı, hem de elektrik kesintilerini senede toplam 14 saate indirmek için çalışma başlatıldı.

Yönetim Kurulu, kurulumu 1-2 yıl arasında değişen yeni elektrik santrali ihalesine gelecek ay çıkılmasına karar verdi.

Kamuoyunda sıklıkla tartışılan elektrik kesintilerini ise yılda toplam 14 saate düşürecek projeye yönelik ilk adımın ise yaz aylarında atılması planlanıyor.

Proje çalışmalarıyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu,

kurumda ortaya konan hedefleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti, sistemi iyileştirmek amacıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu:

“Olası bir sorunun önüne geçiyoruz”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, gelecek yıl enerji talebini karşılama konusunda yaşanması muhtemel sıkıntıyı çözmek için gelecek ay santral ihalesine çıkılacağını açıkladı.

Hüdaoğlu, santralinin kurulma sürecinin 1-2 yıl arasında değiştiğini ifade etti.

Şu anda enerji talebini karşılama konusunda böyle bir sıkıntının yaşanmadığını dile getiren Hüdaoğlu,

“Canlı yatırım yapıyoruz. Olası bir sorunun önüne geçiyoruz” şeklinde konuştu.

Hüdaoğlu, Kıb-Tek’te ortaya konan hedefleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirtti.

Bölge bölge kesinti tespiti…

Hüdaoğlu, elektrik kesintilerini yılda toplam 14 saate indirgemek adına proje hazırlığında olduklarını aktardı.

Projenin 3 senede tam anlamıyla hayata geçeceğini ifade eden Hüdaoğlu, bu konudaki çalışmalar sonucunun yaz aylarında kendisini hissedeceğini belirtti.

Hüdaoğlu, bölge bölge yapılan kesintilerin tespit edilmeye çalışıldığını, istatistiki bilgilerin toparlandığını dile getirdi.

Şu andaki kesintilerin bazılarının arızalar bazılarının da sistemi iyileştirmek adına yapıldığını söyleyen Hüdaoğlu, yaşanan elektrik kesintilerini sona erdirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“Kuzeyden güneye 2 kez elektrik verildi”

Süreç içerisinde Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyi arasında elektrikle ilgili ‘enterkonnekte’ sistemin devam ettiğini, bu işbirliğinin ilerleyen dönemde de süreceğini söyleyen Hüdaoğlu, bu yıl içerisinde kuzeyden güneye 2 kez elektrik verildiğini aktardı.

Hüdaoğlu, aynı şekilde santrallerin devre dışı kalması nedeniyle kuzeyin de güneyden elektrik aldığını ifade etti.

Sistemin kendi içerisinde dengelendiğini belirten Hüdaoğlu, kuzey-güney arasındaki elektrik alışverişinin ‘parasal’ karşılığı olmadığını ancak gerekirse bu yönde de yapılabileceğini söyledi.

Hüdaoğlu, bu konuda sürekli istek olmayacak şekilde düzenleme yapmaya çalıştıklarını da aktardı.



