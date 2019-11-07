Yılda 500 milyon Euro gelir beklentisi

Kıbrıs’ın güneyine ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 12’nci parselde bulunan “Afrodit” yatağından istifade edilebilmesine yönelik izin ile 12’nci parselin revize edilmiş sözleşmesi için imzalar bugün atıldı.

Haber kaynakları, Enerji Bakanlığı ile Noble-Delek-Shell konsorsiyumu arasında 25 yıllığına imzalanan anlaşma uyarınca, Noble-Delek-Shell konsorsiyumunun, “Afrodit” yatağından ticari istifadeye başlayabileceğini ve bu anlaşmayla, Kıbrıs'ın güneyine ait enerji programının bir sonraki aşamaya geçtiğini duyurdu.

Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, imza töreninde yaptığı konuşmada, bugün yaşanan gelişmenin oldukça önemli olduğuna işaret ederek, bu anlaşmayla Kıbrıs Rum hükümetinin , AB’deki doğalgaz üreticisi ve alternatif tedarik kaynağı haline geldiğini söyledi.

Lakkotripis, bu anlaşma sayesinde, 2020-2025 yılları için yıllık 500 milyon Euro gelir elde edileceğini kaydetti.