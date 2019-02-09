Yetkilerini kötüye kullanan Kıbrıslı Rum polis açığa alındı
Kıbrıslı Rum polis memurunun, yetkisini kötüye kullanarak, tehditle borç ödettirmeye çalıştığı gerekçesiyle açığa alındığı bildirildi
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Kıbrıslı Rum polis memurunun, yetkisini kötüye kullanarak, tehditle borç ödettirmeye çalıştığı gerekçesiyle açığa alındığı bildirildi.
Politis gazetesi, söz konusu polisin, 52 ve 30 yaşındaki iki kişiyle birlikte, 52 yaşındaki kişiye borcu olan şahsın dükkanına giderek, tehditle bu borcu ödettirmeye çalıştığını yazdı.
Haberde, olayın Lefkoşa polisi adli şubenin bilgisine gelmesi üzerine, söz konusu polis ile beraberindeki iki kişinin tutuklandığı ve polisin açığa alındığı belirtildi.
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