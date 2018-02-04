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  3. Yeşilova açılıyor: 2-1
Yeşilova açılıyor: 2-1

Yeşilova açılıyor: 2-1

Ozanköy’ü mağlup eden Merit Alsancak Yeşilova, üst üste ikinci galibiyetini aldı

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K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Ozanköy’ü 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yer alan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Cenker Yazar ve Hamis Çakır’ın golleri Yeşilova’ya galibiyeti getirdi. Ozanköy’ün tek sayısı ise Ertaç Taşkıran’dan geldi. Bu sonuçla Yeşilova puanını 25 yaparak zirveye biraz daha yanaştı. Ozanköy ise 11 puanda kaldı.

STAT: M. Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Hakan Gök, Ozan Kel

MERİT A. YEŞİLOVA
Hasan Piro
Mustafa Salk
Vakkas Kaynarca
Gilles Binya
Bayram Özgün
Seyi Adeleke
Ulaş Candanal
(Dk.83 Mejdi)
Ahmet Çağer
Hamis Çakır
İlyas Niyazi
(Dk.46 Cenker)
Lomana LuaLua

TD: Erdinç Akyulaf

OZANKÖY
Çağatay Gürler
Hüseyin Çakmak
Saydam Soy
Zihni Temelci
Gaius Naimke
Muhammed Uçar
Abia Israel
Ertaç Taşkıran
Alpay Eminoğlu
Fikret Yağcıoğlu
(Dk.70 Bekir Yıldız)
Lewis Mike 

ANT: Ertaç Taşkıran

GOLLER: Dk.71 Cenker Yazar, Dk.73 Hamis Çakır (Merit A.Yeşiova) – Dk.79 Ertaç Taşkıran (Ozanköy)

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı
 

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