Yeşilova açılıyor: 2-1

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Ozanköy’ü 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda yer alan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Cenker Yazar ve Hamis Çakır’ın golleri Yeşilova’ya galibiyeti getirdi. Ozanköy’ün tek sayısı ise Ertaç Taşkıran’dan geldi. Bu sonuçla Yeşilova puanını 25 yaparak zirveye biraz daha yanaştı. Ozanköy ise 11 puanda kaldı.

STAT: M. Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk, Hakan Gök, Ozan Kel

MERİT A. YEŞİLOVA

Hasan Piro

Mustafa Salk

Vakkas Kaynarca

Gilles Binya

Bayram Özgün

Seyi Adeleke

Ulaş Candanal

(Dk.83 Mejdi)

Ahmet Çağer

Hamis Çakır

İlyas Niyazi

(Dk.46 Cenker)

Lomana LuaLua

TD: Erdinç Akyulaf

OZANKÖY

Çağatay Gürler

Hüseyin Çakmak

Saydam Soy

Zihni Temelci

Gaius Naimke

Muhammed Uçar

Abia Israel

Ertaç Taşkıran

Alpay Eminoğlu

Fikret Yağcıoğlu

(Dk.70 Bekir Yıldız)

Lewis Mike

ANT: Ertaç Taşkıran

GOLLER: Dk.71 Cenker Yazar, Dk.73 Hamis Çakır (Merit A.Yeşiova) – Dk.79 Ertaç Taşkıran (Ozanköy)

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı

