Yeşilırmak’ta çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın 19.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Köyün güney kısmında dere yatağında saat 16.00 sırlarında başlayıp. ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polisten alınan bilgiye göre; polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile köy halkının müdahale ettiği yangında ilk tespitlere göre 60 dönümlük alan ve çoğunluğu maki bitki örtüsü olmak üzere bazı çam ağaçları yandı.