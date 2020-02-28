Yeşilırmak’ın kuzeni de ölenler arasında
Türkiye İdlib'de çıkan çatışmada Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın yeğeni de hayatını kaybetti.
A+A-
Türkiye İdlib'de çıkan çatışmada Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ın yeğeni de hayatını kaybetti.
Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İdlib'deki saldırıda kuzeninin de yaşamını yitirdiğini paylaştı.
Yeşilırmak, paylaşımında annesinin amcasının oğlunun öldüğünü dile getiren Yeşilırmak, “Ağır yaralı olan askerlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.
Bu haber toplam 981 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler