“Yerli üretim varken, karpuz ithal ettiler

Dila ŞİMŞEK

Doğancılı (Elye) karpuz ve patates üreticileri, yaşadıkları sıkıntıları ve üretimi anlattı… “Yerli üretim olduğu halde karpuz ithal edildi, patateslerde ise tohumları hasta çıktığı için, rekolte beklediğimizden düşük” şeklinde konuştu. Yerli üretim varken dış piyasadan ürün ithal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Üreticiler, “Toprak Ürünleri Kurumu'ndan aldığımız patates tohumları, hastalıklı çıktı, birkaç tanesinde de erime vardı” dedi, bu hastalık yüzünden rekoltenin beklenenden çok daha düşük geldiğini söyledi.

Büyük mali kayıp yaşadıklarını belirten üreticiler, bu sezonda patatesten olacak kazancın, giderlerini bile karşılamayacağını dile getirdi.

Karpuz üretimini de anlatan Doğancılı üreticiler, karpuzun sezona iyi başladığını ve üretimle ilgili bir sorun yaşanmadığını ifade etti. “Ama, yerli üretim olduğu halde Türkiye’den karpuz ithal edildiği için, Elyeli üreticiler olarak sorun yaşıyoruz. Çünkü satışlarımız yavaşladı, elimizdeki ürünleri 75 kuruşa veriyoruz” diye ekledi.

Üreticiler, sözlerine şöyle devam etti: “Bir ülkede üretimin bitmesi, hayatın her alanını etkiler. Biz zaten üretiyoruz, ancak onlar da ithal edince hem yerli üreticiye köstek oldular, hem de piyasada şimdi çok sayıda karpuz oldu. Patateslerimizde ise gelecek sezonda dengelemeyi umuyoruz”

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a gerçekleştirdikleri ziyarette yıllardan beri süregelen bir takım sıkıntıları bulunduğunu söyleyerek, “Önümüzdeki süreçte, bu sorunları birlikte çalışarak çözmek isteriz” dedi.

Recep Tozanlı: “Karpuzumuz iyi, patateste sıkıntı yaşadık”

“Yaklaşık 15 senedir üretimle uğraşıyorum. Patates üretiminde, çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Toprak Ürünleri Kurumundan aldığımız patates tohumları, hastalıklı çıktı, birkaç tanesinde de erime vardı. Ben de yetkilileri aradım ve durumu bildirdim. Ancak bana, hiçbir şey olmayacağını, ekmemi söyledi. Ama Toprak Ürünleri’nden bu tohumları 40-50 bin liraya aldık. Ancak tohumlardaki hastalıklar da bulaşıcıydı. Tabii biz rekolteyi iyi beklerken böyle bir şeyle karşılaşınca üretim beklediğimizden düşük oldu. Mali olarak kayıp yaşadık. Bizim ülkemizdeki ‘hükümetler’ üreticiyi batırmak için çabalıyor. Bir ülkede üretimin bitmesi, hayatın her alanını etkiler. Ben bu kadar patatesten nasıl bir kazanç sağlayıp giderlerimi de ödeyeceğim bilemiyorum. Karpuzumuz ise iyi gidiyor. Elye’nin karpuzu her zaman iyidir. Yekün olarak karpuzu 75 kuruşa veriyoruz, piyasada da 1.25 gibi satılıyor. Aynı zamanda üretim, her üreticiyi farklı etkiliyor çünkü bu işi emeklisi de, memuru da, hayvancısı da, sadece üreticisi de yapıyor. Ben bir kayıp yaşadığımda, beni daha çok etkilerken, diğerlerinin aylık bir güvenceleri olduğu için daha rahat oluyorlar.”

Mehmet Kukural: “Yerli üretim varken, karpuz ithal ettiler”

“Doğancıda yıllardır üreticilik yapıyorum. Karpuz ve patates üretiyorum. Karpuzda, devlet tarafından bir sorun yaşadık. Çünkü, Türkiye’den karpuz ithal ettiler. Biz zaten üretiyoruz, ancak onlar da ithal edince hem yerli üreticiye köstek oldular, hem de piyasada şimdi çok sayıda karpuz oldu. Patateslerimizde ise hastalık vardı, bu yüzden rekolte beklediğimiz gibi iyi olmadı. Gelecek sezonda bunu dengelemeyi umuyoruz. Benim söylemek istediğim en önemli şey, yerli üretim varken dış piyasadan ürün ithal edilmemesidir.”

Tahsin Atila: “Geçen seneye göre daha iyi bir rekolte beklemiştik”

“Karpuz ve patates üreticisiyim. Patateslerimiz hasta olduğu için doğal olarak zorlandık. Her beş günde ilaçlama olmazsa, ürünler kötü olur. Geçen seneye göre daha iyi bir rekolte beklerken, hastalık çıkınca maalesef olumsuz etkilendik. Bu yüzden beklediğimizden daha düşük bir rekolte oldu. Karpuzun üretiminde ise henüz bir sıkıntı yaşamadık. Rekolte de iyi.”

Ali Kirişçi: “Karpuzu dışarıdan ithal ettikleri için, Doğancı’daki üreticiler sorun yaşadı”

“Ben on dört senedir Doğancı’da üretim yapıyorum. Şu anda karpuz ve patates üretiyorum. Karpuzu dışarıdan ithal ettikleri için, Doğancı’daki üreticiler sorun yaşadı çünkü satışlarımızı etkiledi. Patates ise tohumlarında hastalık çıktığı için beklediğimizden düşük bir rekoltesi oldu. Ama gelecek sezonda bu açığı toparlamayı umuyoruz.”

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven:

“Patates tarımda başrol oyuncusu oldu”

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a gerçekleştirdikleri ziyarette patates üretimine dair bazı açıklamalarda bulunurken, bakan Oğuz, teşviklendirmelerle ilgili konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tüm sektörlere bir bütün olarak baktıklarını ve imkânlar çerçevesinde, teşviklendirme yapmak durumunda olduklarını söyledi. Bakan Oğuz, ülkedeki birliklerle ve tarım etkileyen tüm sektörlerle işbirliği içinde diyalog yürütüleceğini de kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği’ni kabul etti.

Halkseven: “Sorunları birlikte çalışarak çözmek isteriz”

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Bakan Oğuz’a yeni göreviyle ilgili hayırlısı olsun temennisinde bulundu.

Halkseven, yıllardan beri süregelen birtakım sıkıntıları bulunduğunu söyleyerek, “Önümüzdeki süreçte, bu sorunları birlikte çalışarak çözmek isteriz” dedi.

Halkseven üretimde girdi maliyetlerinin yükseldiğini, desteklerin cüzi miktarda kaldığını anlatarak tohumluk patates ve patateslerin depolanması konusundaki bazı taleplerini Bakan Oğuz’a iletti.