YERLİ OTELLERE YÖNELDİK

Fehime ALASYA

Ulaşımdaki yüksek ücretler, ülkeye gelmek isteyen turistlerin yanında, tatil için yurt dışına çıkmak isteyen yerli halkı da olumsuz etkiledi. Ulaşım ücretlerinin yüksek olması otellerdeki turist akışını kısmen de olsa değiştirdi, yurt dışına çıkamayan yerli turist, gözünü ülke otellerine çevirdi.

Her şeye rağmen otellerdeki doluluk oranından memnuniyet dile getiren birçok otel işletmecisi ise ‘fahiş uçak biletlerinden’ dert yandı.

Otellerdeki doluluk oranını değerlendiren birçok işletme, fahiş uçak biletlerinin ülkeye olan turist akışını olumsuz etkilediğinden görüş belirtirken, buna karşın yerli halkın ülke içindeki otellere talebini arttırdığından yana hemfikir.

Ülkeye geliş gidişlerde çok yüksek uçak bileti ücreti ile karşılaşan turistlerin rotasını ya güneye ya da başka ülkelere çevirdiğini ifade eden bazı otel işletmecileri, geçen yıla oranla otellerdeki doluluk oranının düştüğünü ifade ederken, kimi işletmeler ise her şeye rağmen doluluk oranından memnuniyet dile getirdi.

Otel teşviklerinin düşmesi ve elektriğe yapılan zam da ülkedeki otel işletmelerini zora sokan nedenler arasında gösterildi.

Bazı oteller geçen yıla oranla doluluk oranında büyük ölçüde düşüş yaşanmadığını belirtirken, bazılar ise kaybının büyük olduğunu dile getirdi.

Yerli halkın ülke içindeki otellere talep göstermesinin diğer nedenleri ise tam pansiyon, plaj ve otel etkinlikleri olarak gösterildi.

OTEL İŞLETMECİLERİ NE DEDİ?

Acapulco Satış ve Pazarlama Müdürü Özer Özbilen:

“Geçen yıl ada genelinde 100 bin İsrailli turist gelmişti bu yıl hiç gelmedi”

“Bu yıl doluluklar çok kötü değil ama uçak biletlerinin pahalılığı Türkiye’den turistlerin gelmesini zorlaştırıyor. Teşviklerin düşmesinden dolayı da yabancı turistlerin sayısında çok düşüş oldu. Sadece İngiltere değil, yabancı turist sayısı çok düştü. Güneye uçak biletlerinin çok çok ucuz olması.

Geçen yıl ada genelinde 100 bin İsrailli turist gelmişti bu yıl hiç gelmedi.

Elektrik fiyatlarının zamlanması da belimizi büktü. Mayısta gelen zammın ardından şimdi de yüzde 50 zam geldi ama bunu fiyatlara yansıtamıyoruz.

Geçen yılki rakama göre bu yıl Temmuz ayında yüzde 10 düşüşümüz var. 1 Ocak’tan itibaren ise kaybımız yüzde 8 civarında…

Geçen yıla oranla bu yıl yerli halktan talep var. Uçak biletlerinin fahiş olması yerli turistlerin talebini arttırdı. Yerli turist sayımızda artış görüldü.”

Dome Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Hasan Coşkun:

“Doluluk oranının düşmesinin en büyük nedeni ulaşımın pahalı oluşu”

“2018 yılının ilk 6 ayından bu yana geçen yıla oranla yüzde 5 daha iyi durumdayız. Temmuz ayı maalesef çok sorunlu, geçen yıl temmuz ayında doluluk oranı yüzde 75 iken bu yıl yüzde 50’lerdeyiz. Daha ayın bitmesine zaman var ama yine de geçen yıla yetişemeyiz. Uçak ücretleri tavanda çoğu yolcularımız gelemiyor. Devamlı müşterilerimiz bile yavaş yavaş kopma noktasına geliyor. Bu rakam çok olmasa da kendini hissettiriyor. Özellikle Türk pazarında olanlar çok etkilendi. Doluluk oranının düşmesinin en büyük nedeni tamamen ulaşımın pahalı oluşu…

Yerli halkın talebi daha çok sahil bölgelerine oluyor.”

Merit Lefkoşa Satış ve Pazarlama Şefi Tuğçe Ünsal:

“Yerli halk genelde Girne otellerini tercih ediyor”

“Yazın daha sakin geçiren bir oteliz ama geçen yıla göre bu ay doluluğumuz daha iyi oranda. Yazın duraklama dönemine girdiğimiz için. Uçak biletleri bizi çok etkiledi fakat misafirlerimiz şirket misafiri olduğu için çok etkilenmiyor. Yerli halk genelde Girne otellerini tercih ediyor.”

Arkın Palm Beach Hotel Satış ve Pazarlama Bölümü Sorumlusu Şelale Dağıstan:

“Yerli halkın talebine yetişemiyoruz”

“Doluluk oranımız en düşük yüzde doksan, otelimizde 200-250 kişi arası misafir kapasitemiz var, doluluğumuz iyi. Yerli halkın talebi var fakat satışlarımız kışın yapılıyor, az sayıda oda kalıyor bu yüzden yerli halkın talebine yetişemiyoruz. Geçen yıla oranla durum aynı. Yurt dışından ülkeye gelişlerde düşüş yaşamadık”

Cratos Premium Hotel Rezervasyon Şefi Simla Elhan:

“Tam pansiyon olması ve otel organizasyonları yerli haklatan çok talep görüyor”

“Geçen yıla oranla bu yıl düşüş yok, seyrimiz aynı… Döviz ve uçak bileti ücretleri bizi etkiledi ama yine de buna rağmen geçen yıla oranla düşüş yaşanmadı. Yerli halkın da çok talebi oluyor. Özellikle hafta sonu konaklamalı veya günü birlik olarak yerli halkın talebi yüksek.

Tam pansiyon olması ve otel organizasyonları yerli haklatan çok talep görüyor.”

Les Ambassadeurs Hotel Satış ve Pazarlama Bölümü:

“Turist sayımızdan ve doluluk oranımızdan oldukça memnunuz”

“Yaz döneminde yüzde 95 doluluk oranıyla seyrediyoruz. Turist sayımızdan ve doluluk oranımızdan oldukça memnunuz.

Yerli halktan talep var, uçak biletlerinin yüksek olması ve mesafenin yakın olması, bunun yanında tam pansiyonun da cezp edici olması yerli halkın talebini arttırıyor. Plajımıza hafta sonu ise yerli halktan talep bayağı yüksek…”