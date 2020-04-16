YENİDÜZEN’e desteğiniz ışık oldu, nefes oldu

EDİTÖRDEN



Çok teşekkür ediyoruz.

Son 48 saatte pek çok okurumuz, yoldaşımız, 7’den 70’e barış sevdalımız olağanüstü bir dayanışma gösteriyor.



YENİDÜZEN’in banka hesaplarına 20 liradan 1.000 liraya kadar – rakam fark etmeksizin - katkı yapan her bir dostumuzun desteği bize ne kadar önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi hatırlatıyor.



Sizlerin sevgisi dayanışması, kenetlenmesi bize güç veriyor.



Hepimiz zor günler yaşıyoruz.



Basın sektörü yeni bir eşikte duruyor.

United Medya Grubu gibi herhangi bir “kâr paylaşımı” ya da “patronaj” sitemi içerisinde yer almayan ve tümüyle, bir geleneği, basın emekçilerinin kolektif üretimini temsil eden kurumlarda durum daha da hassaslaşıyor.



Bir yandan topluma etik, doğru, güvenilir haberler sunarken, öte yandan gelirlerimizin çok önemli oranda azaldığı bir yolu yürümeye çalışıyoruz.



İyi ki birlikteyiz.



Hepimizi duygulandıran bu dayanışma bizlere barış inşası için daha çok fazla çalışmamız gerektiğini hatırlatıyor. YENİDÜZEN size geçmişte olduğu gibi “iyi, dürüst, temiz gazetecilik” sözü veriyor.



Dün kırtasiye yardımı geldi, mutfağımıza erzak yardımı geldi, bayiden YENİDÜZEN satın alan okurlarımızdan yüzlerce fotoğraf paylaşımı geldi, haber paketimize çok daha fazla abone geldi.



'Özgür Gazeteciliği Yaşatacağız' diyerek yayınladığımız banka hesaplarımıza yardımlar bizi gururlandırdı. Esnafından doktoruna, öğretmeninden serbest çalışanına, sendikacısından akademisyenine, emeklisinden memuruna hepsi birbirinden güzel, temiz, yürekli insanlarımız yanımızda durdurdular. Gençlerin yoğunluğu ayrı bir gurur, sevinç oldu.



Bu destek, yeni bir süreçte, yapısal sorunlarımızı da aşarak ve üretim süreçlerimizi çok daha titiz gözden geçirerek ayakta durmamızı sağlayacaktır.



YENİDÜZEN’in geleneğine, değerlerine ve emekçilerine desteğiniz; gazetecilerin özerk yönetimine güveniniz için teşekkür ederiz.

Çok sesliliğe ve basın özgürlüğüne yönelik sahiplenici tavrınız için özellikle teşekkür ederiz.



Ayrıca, bu süreçte, basının desteklenmesine yönelik ortaya konan toplumsal sinerji, Bakanlar Kurulu’nun bir yanlışı düzeltmesine de vesile olmuştur.



Çalışma Bakanlığı’nın bu yönde yapacağı tüzük değişikliğinin takipçisi olacağız.



Bu noktada işbirliğinden dolayı hem sizlere, basının mücadelesine sahip çıkan siyasi partilerimize ve sendikalarımıza, sivil toplum örgütü ve ilerici insanlarımıza, ayrıca ilgili müsteşarlar ve hükümet temsilcilerine de teşekkür ediyoruz.



“Dost omuz başlarını, omuzlarımızın yanında” hissederek yürüdüğümüz bu yolda şimdi çok daha güçlüyüz, çok daha güvendeyiz.



“Yürümek; yürekten, gülerekten, yürümek...”

Teşekkürler!