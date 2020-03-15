YENİDÜZEN yayınlarına devam edecek

EDİTÖRDEN



Çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz.

Ekonomik bir krizin yıkıcı etkilerini ve coğrafyamızı çevreleyen gerilimleri aşmaya çalışırken, dünyayı saran bir virüs bizlere de ulaştı.

Covid-19'un yarattığı 'panik havası' virüsün gerçek sonuçlarını dahi aşacak bir noktaya geldi.

Endişe var, korku var, kaos var.

Umalım ki bu süreci dayanışmayla, bilgiyle, sorumlulukla, sükûnetle aşacağız.



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Toplum sağlığı anlamında son derece dikkatli olmalıyız.

Doğru bilgi, etik yayıncılık ve halkın haber alma hakkı şimdi çok daha önem kazanıyor.

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de “acil durum” ilan edildi.

İşyerlerinin çoğu kapandı, kamu ve özelde 27 Mart’a kadar tatile gidildi.

Kimi gazeteler yayınlarına ara veriyor.

Bu süreçte, sizlere en doğru haberleri ulaştırmak amacıyla YENİDÜZEN’in yayınlarını hem geleneksel basılı gazetemiz, hem de internet mecralarında sürdürme kararı aldık.

Salgın riskine karşılık rotasyonla çalışarak, İş Yasası’na saygılı, kamusal bir görevi yerine getireceğiz.



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Günlerdir neredeyse gazetemizde sabahlıyoruz.

Özel sektörün yaşadığı sıkıntılar elbette YENİDÜZEN için de geçerlidir.

Bu süreçte reklam ya da satış gelirlerimiz ciddi kayıplara uğrayacaktır.

Belki hiç gelirimiz olmayacaktır.

O nedenle sizlerin desteğine çok daha fazla ihtiyacımız vardır.

YENİDÜZEN’e inanan ve güvenen; gazetecilik çabamızı ve duruşumuzu takdir eden tüm çevrelerin katkısı şimdi son derece önemlidir.



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YENİDÜZEN’i okuduğunuz, yeniduzen.com’u takip ettiğiniz, haber paketi ve uygulamalarımıza katıldığınız, ticari bir sonuç beklemeden destek amacıyla reklam verdiğiniz ya da katkı yaptığınız için teşekkür ederiz.

Sizlere teyit edilmiş bilgileri, sorumluluk anlayışı içinde ve tüm etik değerlere saygı göstererek sunmaya devam edeceğiz.

Birbirimize daha çok kenetlenelim.

Yenilmeyelim.





YENİDÜZEN