Yeni yıla Muazzez Ersoy’la girdiler

Yılbaşı gecesi Kıbrıs Kaya Artemis’te sahne alan Muazzez Ersoy otel misafirlerine muhteşem bir yılbaşı gecesi yaşattı. 2 saat sahnede kalan Ersoy, şarkılarını dinleyicileri ile birlikte söyledi.

Klasik, Türk Sanat müziği şarkılarının yanı sıra proje albümü olan pop albümünden de şarkılar seslendiren Muazzez Ersoy “Hayatımın en güzel gecelerinden birini yaşadım.” dedi. Sanatçı, yeni yılın tüm dünyaya barış, dostluk, sevgi, güzellikler getirmesini ve herkesin yüreğindeki merhametin her şeyin önüne geçmesini diledi.

‘Hayatıma çıkan en büyük ikramiye çocuğum, anne olmak ve onun meyvesi. Çocuk yaşta anne olunca işte böyle genç yaşta onun meyvesini öpüp kokluyorsun’ dedi.