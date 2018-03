YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Sanayi sektöründe en çok kullanılan makinaların başında torna tezgahları geliyor. Uzun yıllar kullanılan ve manuel olarak kontrol edilmesi gerektiğinden hem daha fazla zaman hem de daha fazla iş gücü gerektiren torna tezgahları, hızla gelişen teknolojiden nasibini aldı ve artık çok daha pratik bir kullanım formuna kavuştu. Yeni torna tezgahları teknik özellikleri ile de artık beklentileri karşılayan bir mekanizma ile çalışıyor.

Son yıllarda manuel kullanım gerektiren torna tezgahlarını kullanan firmaların sayısı bir hayli azaldı. Çünkü bilgisayar tarafından kontrol edilebilen bir mekanizmaya sahip cnc torna tezgahı modelleri geliştirildi. Uzun yıllardır kullanılan bu makinalar, konvansiyonel torna tezgahları tarafından yapılan tüm işleri gerçekleştirebiliyor. Döner iş parçalarının işlenmesinde daha az zaman ve daha az iş gücü ile görevini yerine getirebiliyor.

CNC Torna Tezgahlarının Donanımı

Bu tezgahların konvansiyonel torna tezgahlarından sadece donanım bakımından incelendiğinde çok büyük bir farkı bulunmuyor diyebiliriz. Sadece donanımı, bilgisayar tarafından kontrol edilebilecek bir şekilde tasarlanmış durumda… CNC torna tezgahları şu parçalardan oluşuyor:

Tezgah mili

Ana gövde

Kontrol ünitesi

Taret

Karşılık puntası

Elbette hangi markanın ve hangi modelin seçildiğine bağlı olarak torna tezgahlarının dış dizaynı değişebiliyor. Ancak genel olarak bu beş parçanın birbirine entegre şekilde bir araya getirilmesinden oluşuyor.

CNC Torna Tezgahlarının Farkı Ne?

Bu makinaların en büyük özelliği, tornalama dışında, farklı işlemleri de yapabiliyor olmasıdır. Eğer teknik donanım bakımından geliştirilmiş bir CNC torna tezgahı modeli tercih edilirse, tornalama yapılabilecek tek işlem olmuyor. Makine verimli bir şekilde kullanıldığında daha farklı işlemlerin de kolaylıkla gerçekleştirilmesi mümkün olabiliyor. Ayrıca bu torna tezgahlarının eksen sayısı da oldukça fazla ve aynı zamanda kesim işlemi için kullanılan parça yani kesiciler de live tool özelliğine sahip.

Live tool yani tahrikli kesicilere sahip olması, CNC torna tezgahlarının büyük kompleks hatlara sahip olan parçalar üzerinde de işlem yapılabilmesine olanak tanıyor. Çünkü tezgahların terat bölümünde yer alan tahrikli kesicilerin her birine dönme hareketi veren bir motor, tezgahın aksamı içerisinde yer alıyor. Kesici parça istenilen her yönde ya da her devirde döndürülebiliyor. Dolayısıyla iş parçasının dönmesine gerek kalmadan, parça sabit kalacak şekilde de kesme işlemi yapılabiliyor. Fakat elbette istendiğinde CNC torna tezgahında işlenen parçanın döndürülmesi de mümkün olabiliyor. Yeni teknolojilerle geliştirilen bu torna tezgahlarının ikinci elini de bulmak mümkün oluyor. İnternet üzerinden bu yeni cihazların hem sıfırı hem de ikinci eli kolaylıkla temin edilebilir.