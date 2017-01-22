Yeni Barfly’da muhteşem açılış

Yenilenen Barfly kalabalık bir açılış yaptı. Salonu dolduran büyük ve coşkulu kalabalık sabahın erken saatlerine kadar eğlendi.

Barfly’da ilk olarak sahneye genç yeteneklerden Dehan Çeliktaş çıktı. Program Arda Gündüz’ün, Umut Karacaoğlu eşliğinde söylediği şarkılarla devam etti. Salonu dolduranların eşliğinde söylenen şarkılar sonrasında, geç saatlerde Erdinç Gündüz de sürpriz yaptı. Arda ve Umut ve saklonu dolduran konuklar eşliğinde Sıla 4 şarkıları söylendi. Gecenin son konuk sanatçısı ise Ayhan Korel oldu. Açılış gecesi, Arda’nın söylediği şarkılarla sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Gecenin açılışında kısa bir konuşma yapan Arda Gündüz, yeni Barfly’a katkıları olan herkese ve özellikle salonu dolduran konuklara teşekkürlerini iletti. Genç yetenek Dehan Çeliktaş gecenin sahne açılışını yaptı. Erdinç Gündüz, Açılış Gecesi’nden sahne alan sürpriz kişilerden biri oldu. Oğlu Arda ve Umut Karacaoğlu eşliğinde söylediği Sıla 4 şarklılarını salondaki konuklarla birlikte seslendirdi.n Gecenin son sahne konuğu Ayhan Korel oldu. Cem Karaca şarkıları sonrasında seslendirdiği, gelenekselleşmiş ‘Kelle’ şarkısı ile coşku doruklardaydı.