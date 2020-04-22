Yeni ambulanslar teslim edildi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin Sağlık Bakanlığı'na yaptığı katkıyla alınan beş adet ambulans bugün Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Benter, yönetim kurulu ve çalışanlarına yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.