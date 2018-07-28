Yemen adaylık sebebini açıkladı

Çetinkaya’da başkanlık adaylığını açıklayan Süleyman Yemen aday olmasının sebebinin kulüp üzerindeki belirsizliği kaldırmak olduğunu belirtti. Diğer takımların sezon çalışmalarına başladığını, hatta hazırlık maçlarına başlamak üzere olduğunu belirten Yemen, “Henüz bir hareket yok. İlerleyen günlerde elimizde olan futbolcuları da kaybetme riskimiz var. Camianın sahipsiz olmadığını ve gereken güveni sağlamak için aday oldum” dedi.

Yönetim kadrosunun genelde genç isimlerden oluştuğunu ancak tecrübeli isimlerin de kadroda yer alacağını ve dışarıdan destek vereceğini ifade eden Yemen, “Bülent Dizdarlı bana ve arkadaşlarıma bu süreçte en fazla destek olan isimlerdendir. Onunla istişare ederek hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yemen mevcut kadroya bazı katkılar yaparak alt yapı oyuncularını da harmanlayarak dinamik bir kadro ile ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.