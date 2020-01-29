Yedidalga'daki balıkçı barınağı açıldı

Tadil edilen ve büyütülen Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın açılışı, Başbakan Ersin Tatar'ın da katıldığı törenle yapıldı.

Yedidalga Balıkçı Barınağı’nda bu sabah düzenlenen törende konuşan Başbakan Tatar, bölgeye daha büyük bir barınak ve yat limanı kazandırmanın temennileri arasında olduğunu söyledi.