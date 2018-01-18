Yedidalga'da kaza, 1 ölü, 3 yaralı

Yedidalga’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 35 yaşındaki Bedri Gümüş hayatını kaybetti.

Polis, ağır yaralanan Bedri Gümüş’ün Cengiz Topel Hastanesi’nden sonra kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de hafif yaralandı. Yaralıların arasında 5 yaşında bir çocuk da var.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, YOLUN SAĞINA GEÇTİ

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 11.50 sıralarında Yedidalga'da Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bedri Gümüş (E-35), yönetimindeki EN 444 plakalı araç ile Gemikonağı’ndan Yedidalga’ya seyrettiği sırada sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağına geçen araç karşı istikametten gelen Halil Altunel (E-40) yönetimindeki KR 814 plakalı van araçla çarpıştı.

Kazada, EN 444 plakalı aracın sürücüsü Bedri Gümüş ağır yaralandı. Gümüş, Cengiz Topel Hastanesi’nden sonra kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HAYATINI KAYBEDEN BEDRİ GÜMÜŞ’ÜN EŞİ SEVİNÇ GÜMÜŞ HAFİF YARALANDI

EN 444 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Bedri Gümüş’ün eşi Sevinç Gümüş, (K-37), İslim Kötüz (K-33), İslim Kötüz’ün 5 yaşındaki kızı Sibel Kötüz hafif yaralandı.

Yaralılar da Cengiz Topel Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.