Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) Yönetim Kurulu üyeleri ve Hastanın Sesi II proje ekibi 17 Aralık 2018’de hizmet vermeye başlayan Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

EHHD’den yapılan açıklamaya göre, projenin ana hedef kitlelerinden biri olan “yaşlılar ve ruh sağlığı tedavisi gören kişilerin” sağlığa erişimine yönelik yapılacak araştırmalar için gerçekleştirilen ziyarette yaşam evinin işleyişine yönelik bilgiler elde edildi.

EHHD Başkanı Emete İmge, ziyarete ilişkin açıklamasında, “Kalkanlı Yaşam Evi’ne yapmış olduğumuz ziyaretten çok etkilendik. Orada hizmet veren personelin yaptıkları işe duydukları saygı ve sevgi çok etkileyici. Bu tür güzide kurumları karalamaya yönelik asılsız haberler ne yazık ki çok üzücü olsa da, ailelerin bakamadığı yaşlı ve engelli bireylere çağdaş normlarda bakım hizmeti veren bu tür yerlere çok ihtiyaç vardır. Sosyal devlet anlayışıyla, bu tür bakım hizmeti veren yerlerin kapasitesinin daha da güçlendirilmesi gerek. Hükümet, mevcut mali ve insan kaynaklarını yeniden organize ederek, kamu sağlık sektöründeki bu tür bakım hizmetlerine gereken kaynak ayrılmalıdır” dedi.

“Yedi ayda bakım gören hasta sayısı 20’den 56’ya yükseldi”

Açıklamada, ülkede kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan huzurevi, yaşlı bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerine alternatif bir kapasitede çalışan Kalkanlı Yaşam Evi’nde şu an 56 hasta bulunduğu belirtildi.

Toplam 124 kişilik yatak kapasitesine sahip yaşam evinin, 1 doktor, 6 hemşire ve 19 hasta bakıcıyla hizmet verdiğine işaret edilen açıklamada, idari ve tıbbi personel sayısının artırılması halinde, Yaşam Evi’nde hizmet verilebilecek hasta sayısının artabileceği kaydedildi.

Yaşam Evinde görevli olan hasta bakıcıların, iki haftalık yoğun bir eğitimi tamamladıktan sonra görev yapmaya başladığı belirtildi.

Ziyarette hasta kabul yöntemi konusunda da bilgi alan EHHD ekibi, Yaşam Evine hasta kabulü yapılabilmesi için, kamu hastanesinden nöroloji, dahiliye ve/veya ruh ve sinir hastalıkları alanında uzman doktorların raporlarıyla birlikte sevk alması gerekmektedir bilgisini elde etti.

Yapılan ziyarette, Kalkanlı Yaşam Evi Sorumlusu Dr. Şebnem Benar, hasta bakıcıların almış oldukları eğitim programı ve çalışma saatlerine yönelik bilgiler aktardı.

EHHD yetkilileri, sağlık hizmeti veren kuruluşlarda hasta haklarının korunabilmesi maksadıyla hasta hakları hakkında bilgilendirici broşür ve posterler sundu. Görüşme kapsamında ilerleyen günlerde Hastanın Sesi II projesi kapsamında merkezde görev alan kişilere yönelik Hasta Hakları bilgilendirme eğitimi verilmesi yönünde karar alındı.

EHHD yetkilileri ayrıca, Kalkanlı Yaşam Evinde bulunan ve diyetisyen tarafından belirlenen menüye göre hizmet veren yemekhaneyi de ziyaret etti.