YDÜ’de Wauters imzaladı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Belçika milli takımında da forma giyen Ann Wauters ile sözleşme imzaladı. Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 1.95 boyundaki oyuncunun kendini Yakın Doğu Üniversitesi renklerine bağlayan sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Adını Euroleague tarihine yazdırdı

Euroleague Women’da kaydettiği 3682 sayıyla turnuvanın gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduran 1980 doğumlu Ann Wauters, kariyerinde 4 Euroleague şampiyonluğunun yanı sıra 5 kez Avrupa’da Yılın Kadın Oyuncusu ve 3 kez de Euroleague Final Four MVP’si seçilme başarısı gösterdi.

Kadın basketbolunun efsanevi pivotları arasında yer alan ve WNBA ile Avrupa kariyerinde birçok şampiyonluklar ve bireysel ödüller kazanan tecrübeli pivot, geçtiğimiz sezon Bellona AGÜ formasıyla Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ortalama 28.44 dakika süre alarak 11,8 sayı, 6,6 ribaunt ve 2,1 asist ile etkili bir performans gösterdi. Takımı Bellona AGÜ ile Eurocup’ta final oynayan Ann Wauters, %58.3 saha içi isabetiyle 10,3 sayı, 6,3 ribaunt ve 1,3 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı.

Belçika Milli Takımı’nın 2017 Yılı Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamlamasında büyük katkı sağlayan Wauters, turnuvada 13.3 sayı, 5.7 ribaunt ve 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti.

2000 yılında WNBA draftında Cleveland Rockers tarafından ilk sıradan seçilen Wauters, WNBA’de boy gösteren ilk Belçika doğumlu oyuncu olarak olarak tarihe geçti. WNBA’de uzun yıllar forma giyen Ann Wauters, 2005 yılında New York Liberty formasıyla WNBA All Star’a seçilme başarısı gösterdi ve 2016 yılında da Los Angeles Sparks formasıyla WNBA şampiyonluğu yaşadı.

Wauters: “Teklif geldiği zaman hiç düşünmeden kabul ettim”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan oyuncu, çok uzun bir kariyere sahip olduğunu ve birçok farklı ülkede, farklı kulüplerde forma giydiği ancak Yakın Doğu Üniversitesi gibi bir organizasyonu çok az yerde gördüğünü dile getiren Ann Wauters, böyle üst düzey bir kulüp olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde forma giyecek olmaktan dolayı heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Ann Wauters; “Geçen sezon Bellona AGÜ’de oynarken hem Türkiye Ligi’nde hem de EuroCup’ta en büyük rakibimiz olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin elde ettikleri başarı ve sahada gösterdikleri mücadele beni çok etkilemişti. Basketbol kimyası açısından son derece uyumlu ve güçlü bir kadroya sahip, ayrıca sporcularına büyük önem veren, onların tüm ihtiyaçları ile sürekli olarak ilgilenen bir kulüp oldukları yönünde olumlu duyumlar almıştım. Yüksek hedefleri olan Yakın Doğu Üniversitesi’nden teklif geldiği zaman hiç düşünmeden kabul ettim. İyi ki buradayım. Tahmin ettiğimden çok güzel bir ortam ve atmosfer var. Hem oyuncular hem de idari ve teknik kadroda yer alan arkadaşlar beni son derece samimi ve sıcak karşıladılar. Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın hedeflerine ulaşmasını sağlamak için tecrübelerimi en iyi şekilde kullanacağım” şeklinde konuştu.

Eyigüngör: “Takıma değerli katkılar sağlayacak”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan ve kadın basketbolunun en iyi oyuncularından birini transfer etmenin kendilerini çok mutlu hissettirdiğinin altını çizen Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör de, Wauters’ın tecrübeleri ile takıma değerli katkılar sağlayacağını söyledi.

Işık Eyigüngör, “Uzun rotasyonunda önemli bir oyuncu olan Ann Wauters, Euroleague Women tarihinin en başarılı pivotları arasındaki yerini şimdiden aldı. Kariyerinde çok büyük işler yaptı ve büyük takımlarda oynadı. Onun buralarda edindiği tecrübe bu yıl mücadele edeceğimiz Euroleauge’de takımımıza önemli katkı sağlayacak. Euroleauge uzun bir maraton ve hedefimiz final four oynamak. Bizde bu mücadelede final-four hedefini gerçekleştirecek bir takım oluşturduk. Bu hedefe giden yolda Wauters’ın bize ciddi katkı koyacağını düşünüyoruz. Kendisine ve Yakın Doğu Üniversitesi ailesine hayırlı olsun” dedi.