YDÜ ve Girne oyuncularına milli davet

16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Kadın Takımı’na Yakın Doğu Üniversitesi kadın basketbol takımından 3, Girne Üniversitesi kadın basketbol takımdan ise 2 oyuncu aday kadroya çağrıldı. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth ve Bahar Çağlar, Girne Üniversitesi’nden Safiye Simay Karaman ve Merve Aydın milli davet alan isimler oldular. Türkiye hazırlıklarına 2 Mayıs’ta başlayacak.