YDÜ ve Girne oyuncularına milli davet
16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye A Milli Kadın Takımı’na Yakın Doğu Üniversitesi'nden 3, Girne Üniversitesi kadın basketbol takımından ise 2 oyuncu aday kadroya çağırıldı
A+A-
16-25 Haziran 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Türkiye A Milli Kadın Takımı’na Yakın Doğu Üniversitesi kadın basketbol takımından 3, Girne Üniversitesi kadın basketbol takımdan ise 2 oyuncu aday kadroya çağrıldı. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth ve Bahar Çağlar, Girne Üniversitesi’nden Safiye Simay Karaman ve Merve Aydın milli davet alan isimler oldular. Türkiye hazırlıklarına 2 Mayıs’ta başlayacak.
Bu haber toplam 71 defa okunmuştur
Etiketler : YDÜ, Girne Üniversitesi
Önceki ve Sonraki Haberler