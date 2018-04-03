YDÜ tamam, Mapfree devam: 101-97

Basketbolda Federasyon Kupası ilk tur mücadelesinde Mapfree ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Güzelyurt Spor Salonu’nda kazanan iki uzatma periyodu sonunda 101-97’lik skorla Mapfree oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı mücadelenin normal süresi 27-24, 51-48, 67-68 ve 82-82’lik skorla tamamlandı. İlk uzatma sonunda 91-91 ile eşitlik bozulmazken, ikinci uzatma sonunda Mapfree 101-97’lik skorla güçlü rakibini kupanın dışına itti.

Yarı finalde Mapfree ile GAÜ eşleşti

Mapfree antrenörü Orhun Mevlit son uzatmada itirazlarından dolayı oyun alanı dışına gönderilirken, buna rağmen Mapfree maçı kazanmasını bildi. Karşılaşmanın en skorer ismi 37 sayı ile oynayan YDÜ oyuncusu Anderson oldu. Mapfree bu sonuçla yarı finalde Girne Amerikan Üniversitesi ile eşleşti.

SALON: Güzelyurt Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakcı, Ülviye Beşe, Tugay Yazgan

MAPFREE: Luka Pajkovic (24), Erinç Kuraner, Mert Aksu (10), Mustafa Taçoy, Mustafa Rıfkı (11), Hakan Özkan (9), Mustafa Öksüzoğlu (2), Bert Beyaz (4), Aral Bayraktar, Sayar Ercantan (2), Hasan Olkan (11), Milos Macura(28)

YDÜ: Lashard Anderson(37), Halil Kutruza (8), İhsan Üğütücü, Vucasin Mandic (10), Sercem İnancı (3), Berkem Dikengil (12), Ahmet Dağer (15), Arda Ustaoğlu, Nenad Misanovic (12), Görkem Özbilen, Burak Karafistan, Alp Rıza

PERİYOTLAR: 27-24, 51-48 (24-24), 67-68 (16-20), 82-82 (15-14), 1. Uzt: 91-91 (9-9), 2. Uzt: 101-97 (10-6)