YDÜ seriyi Mağusa’da eşitledi

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde Play-off yarı final mücadelesi devam ediyor. Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında dün akşam Mağusa Arena’da oynanan yarı final mücadelesinde galip gelen taraf 3-2’lik skorla YDÜ oldu. Bu galibiyetle YDÜ seriyi 2-2’ye getirdi. Çarşamba akşamı Lefkoşa’da oynanacak olan karşılaşmada kazanan taraf adını finale yazdıracak.