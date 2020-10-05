YDÜ Hastanesi’ndeki ücretsiz acil servis hizmetleri 30 Ekim’e kadar uzatıldı

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti; devlet hastanelerinin yükünü hafifletme amacı ile 13 Eylül’de başlatılan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ndeki ücretsiz acil servis uygulamasının, 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Yaşanan salgın nedeni ile devlet hastaneleri üzerindeki yükün azaltılması, halkın sağlık konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamaması, oluşabilecek ciddi sağlık sorunlarına hızlı müdahale edilebilmesi ve bu zor günlerin dayanışma içinde aşılabilmesi amacıyla 13 Eylül 2020 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran hastalara, ayaktan acil servis hizmetlerinin yeniden ücretsiz verilmeye başlandığı bildirilmişti.

Doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri, görüntüleme ve acil servis müşahadesi ücretsiz

Her iki hastanenin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan bildiriye göre Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi acil servislerine başvuran hastalar doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri, görüntüleme ve acil servis müşahadesi gibi ayaktan aldıkları hizmetlerden ücretsiz yararlanmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından bugün alınan kararla ücretsiz acil servis uygulaması hizmetlerinin 30 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

2020 Şubat ayında devlet hastanesinde meydana gelen yangın, sonrasında ülkemizde de görülmeye başlanan koronavirüs vakaları nedeni ile halkın sağlığına ilişkin herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçmek amacıyla acil servis hizmetleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ücretsiz uygulanmıştı.