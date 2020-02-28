YDÜ Hastanesi’nde 11'i bebek, 42 hasta

YDÜ Hastanesi’nden yapılan açıklamada, 11'i bebek 42 hastanın hastanelerine tahliye edildiği belirtildi. Hayatını yitiren iki hasta dışındaki hastaların durumunun stabil olduğu belirtildi.

Yoğun Bakım Ünitesi’ne tahliye edilen hastalardan ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edilirken, Girne Üniversitesi Hastanesi Yoğum Bakım Ünitesi’ne de 2 hastanın sevk edildiği belirtildi.

Başbakan Ersin Tatar YDÜ’ye tahliye edilen hastaları ziyaret etti, bilgi aldı, basın açıklaması yaptı.

“Son aldığım bilgilere göre kabloların ısınması nedeniyle bir yangın yaşandı ve yangının yayılması ile hastalarımız tahliye edildi. YDÜ’de 42 hastamızın tahliye edildi, 11'inin de bebek olduğunu öğrendim. Erken doğum nedeniyle… 2 hastamız da Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiştir” diyen Tatar, üzüntülerini belirtti.

Dumandan etkilenen görevlilerin durumlarını iyi olduğunu söyleyen Tatar, YDÜ Hastanesi’ne teşekkür etti.

YDÜ Hastanesi Başhekimi: 2 kişi yaşamını yitirdi, diğer hastaların durumu stabil

YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Müfit Cemal Yenen, bütün tedbirleri aldıklarını ve servislerde gerekli yerleri açtıklarını ifade etti.

Büyük bir özverili ile gerçekleştiren tahliyede 42 hastanın kabul edildiğini, 2 hastanın da Girne Üniversietsi Hastanesi'ne tahliye edildiğini açıkladı.

2 hastanın kaybedildiğini açıklayan YDÜ Hastanesi Yetkilileri, hayatını kaybeden 2 kişi dışındaki hastaların durumlarının stabil olduğunu belirtti.