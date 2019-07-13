YDÜ hastanesi yüzlerce hayata umut oldu

Sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler verildi

Yoğun ilgi ile gerçekleşen 42. Güzelyurt Portakal Festivali’nin sağlık sponsoru olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, festival boyunca yaptığı kan bağışı kampanyası yanında halka ücretsiz cilt analizi, şeker ve tansiyon ölçümü yaparak festivalde sağlık hizmeti verdi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin festival alanında bulunan standında kan bağışı, cilt analizi, şeker ve tansiyon ölçümü yapılmasının yanında, standı ziyaret eden kişilere hastanede uygulanan smila lazer ve obezite cerrahisi başta olmak üzere tüm sağlık hizmetleri ile ilgili de detaylı bilgiler verildi.

Hedef kan bağışına destek ve dikkat çekmek

Yılda bir defa veya iki kez yapılacak olan kan bağışı birçok insana yaşam umudu olabilmekte. Bu bilinç ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi de kan bağışına dikkat çekmek ve kan toplamaya destek olmak için yıllardır gerçekleşen festivallerde kan bağışı kampanyası düzenlemekte. Yıllardır kan bağışı kampanyası düzenleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, kan bağışının düşük olduğu ülkemizde yüzlerce veya binlerce insana umut olma ve hayat verme hedefinde.

125 ünite kan bağışı toplandı

Bu hedef ile 42. Güzelyurt Portakal Festivali’nde 125 ünite kan toplayarak kan bağışına destek olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi standında görev alan personel adına açıklamada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri İdari Amiri Mutlu Atasayan kan bağışının önemine dikkat çekti.

Mutlu Atasayan: “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi gerek sağlık hizmetinde gerekse sosyal sorumluluk alanında halka katkı sağlama hedefinde”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri idari amiri Mutlu Atasayan, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin her zaman gerek sağlık hizmetinde gerekse sosyal sorumluluk alanında halka katkı sağlama hedefinde olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’nin açıldığı yıldan itibaren de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Güzelyurt Portakal Festivali’nde sağlık sponsoru olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri idari amiri Mutlu Atasayan sözlerine şöyle devam etti: “Yakın doğu üniversite hastanesi Aralık 2015 tarihinden itibaren Güzelyurt Dispanseri olarak Güzelyurt kentinde hizmet vermeye başladı. Açıldığı tarihten itibaren bölgedeki gerek sivil toplum örgütleri gerek kamu kurumları ve gerekse Güzelyurt belediyesi ile sıkı bir iş birliği içerisine girdi. Bölgede yapılan etkinliklerde gerek sağlık hizmeti alanında gerekse sosyal sorumluluk alanında olsun bölge halkına katkı yapmayı hep görev saydı. Bu çerçevede 42. si düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali’nde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi her yıl olduğu gibi bu yılda sağlık sponsoru oldu. Marka olmuş bir festivalde marka olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak sağlık sponsoru olmak Yakın Doğu Üniversite ailesi olarak bize büyük bir onur vermiştir. 10 gün süren festival boyunca festivalde kurduğumuz standımızda 1000 kişiye aşkın insana şeker testi ve tansiyon ölçümü yapıldı. Festival boyunca çıkan sağlık vakalarına ambulansımız ve sağlık personelimize müdahale edildi. Ayrıca en önemlisi toplumumuzda büyük bir sıkıntı olan ve ihtiyaç duyulan kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. 125 ünite kan alınarak gerekli mercilere teslim edildi.”