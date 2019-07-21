YDÜ Enstitü mezunları diplomalarını aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Enstitüler Toplu Mezuniyet töreni Yakın Doğu Üniversitesi ilkokul avlusunda gerçekleştirildi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları mezunlar ile aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Rektör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadire Çavuş, mezun öğrenciler adına Dr. Selin Uzelaltınbulat, yabancı öğrenciler adına ise Nuhu Abdulhaqq İsa, birer konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün hazırladığı müzik dinletisi de konuklar tarafından beğeniyle izlendi.