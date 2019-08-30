Yaz ürünleri cep yaktı

Fehime ALASYA

Kuzeyde en büyük fiyat artışı üçer TL ile domates, bamya ve üzümde olurken, güneyde diken inciri (babutsa) başı çekti, bu hafta yine yükselişe geçen yaz meyvelerindeki fiyatlar cep yaktı…

Adanın her iki yanından yapılan alışverişte bu ay meyve sebze fiyatları tırmandı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde her Cuma yapılan Alışveriş Sepetine bu hafta et fiyatları ve market reyonlarındaki fiyatlarda çok büyük değişiklikler yaşanmazken, manav reyonları yine hareketliydi.

Adanın her iki yönünde de bu hafta manav reyonlarındaki fiyatlar yükselişe geçti. Bu yükselişe karşın kuzeyde fiyatı gerileyen sadece avokado ve taze fındık olurken, güneyde ise limon oldu.

Kuzeyde en büyük fiyat artışı üçer TL ile domates, bamya ve üzümde olurken, güneyde babutsa başı çekti. Yaz meyvelerindeki fiyatlar yine yükselişe geçti…

Birçok sebze meyve fiyatı bu hafta yükselirken, çoğunlukta yaz meyve ve sebzeleri yer aldı.

Güneyde de limon hariç neredeyse tüm meyve ve sebzenin fiyatı yukarıya çekildi. Alışveriş sepetine giren 10 kalemde fiyat artışı görüldü. En hızlı çıkışı gösteren ürün ise yaklaşık 5 TL ile diken inciri (babutsa) oldu.

Avokadodan hızlı düşüş

Kuzeyde yükselişe geçen meyve ve sebzeler arasında domates, biber, bamya, kavun, üzüm ve karpuz yer alırken, en hızlı çıkış 3’er TL ile domates, bamya ve üzümde gerçekleşti. Kuzeyde fiyatı düşen tek ürün avokado ve taze fındık olurken, avokado 14,95’ten 8,75’e geriledi. Haftalardır fiyatı değişkenlik gösteren avokado bU hafta yine 8 TL’ye geriledi. Taze fındık ise 1,45 TL’lik düşüşle 15,95’ten 14,50’ye indi.

Yaz meyve ve sebzeleri bu hafta cep yaktı

Güneyde de limon hariç neredeyse tüm meyve ve sebzenin fiyatı yukarıya çekildi. Alışveriş sepetine giren 10 kalemde fiyat artışı görüldü.

Güneyde en hızlı çıkışı gösteren ürün ise yaklaşık 5 TL ile babutsa oldu.

Geçtiğimiz hafta 6 TL sularında olan meyve, bu hafta 10,62’ye çıktı. Babutsa dışında fiyatı artan ürünlerin çoğunda 3’er TL’lik artış meydana geldi.

Kuzeyde olduğu gibi güneyde de yaz meyveleri ve sebzeleri fiyatı yükselen ürünler arasında başı çekti.

‘Vurgun nitelikli rant’

Kıbrıs Gazetesi yazarlarından Ahmet Tolgay’ın bu haftaki ‘Pazartesi Notları’na yansıyan yazıda, kiraz fiyatları özelinde birçok ürünün her markette farklı fiyatlarla yer alması eleştirildi. Ülkeye ithal edilen kirazın yaz boyu bazı marketlerde 27 TL’nin altına düşmediği belirtilirken, buna karşın bazı marketlerde bu rakamın 16 TL oluşu anlatılarak, değişken bu fiyatlar ‘vurgun nitelikli rant’ olarak ifade edildi.

Söz konusu fiyatlar arasındaki uçurumun marketten markete değişkenlik gösterdiği kaydedilerek, ‘denetim’e dikkat çekildi…

“KİRAZ VURGUNU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ” başlıklı yazıda şu ifadelere yer aldı:

“Türkiye ithali olan ve Türkiye'deki perakende fiyatı 3 – 4 TL'yi aşmayan kirazın kilosu genellikle bizim bazı marketlerde ve tezgâhlarda mevsim boyunca 27 TL'nin altına hiç düşmedi... Ama aynı ithal kirazı, aynı ambalajda ve aynı marka altında satan bazı marketlerde kilo başına fiyat 16 TL... Açık pazarlardaki kimi tezgâhlarda da öyle… Çok sevdiğim kirazı o ucuz tarifeden hemen her gün aldım... Fiyat da aldığım fişlerin üzerinde işte yazılı... Gel de sorma; “peki nasıl oluyor bu iş?” diye... Bu aşırı rantı yiyenler kimlerdir?.. Denetimi yapması gereken makamlar nerededir?.. Kirazı 16 TL'ye satanlara kâr kaldığına göre, 27 TL'ye satanların vurgun nitelikli rantı yaz girişinden beri ne kadardır?.. Tabii ki bu rantçı zihniyet diğer tüketim ürünleri için de geçerli… Bu işin doğrusu satıştaki tüm ürünlerin üzerine mal oluş fiyatı ile satış fiyatını yazmak ve bunun denetimini de belediyelerle hükümetten beklemektir..”



Lefkoşa Pazar Alanı’ndaki bazı fiyatlar

Hafta başında birçok yazılı basının da gündeminde olan meyve sebze fiyatları, Diyalog gazetesinin de gündemindeydi…

Fiyatların tutarsız olduğu başlığıyla verilen Onur Ulağ’ın haberinde Lefkoşa Pazar Alanı’ndaki fiyatlar konu oldu. Buna göre Pazar günü Lefkoşa’daki açık pazardan alışveriş yapan vatandaşın sebze ve meyveye ödediği rakamlar şöyle:

Taze Fasulye 10 TL

Limon 6 TL

Kiraz 15 TL

Kayısı 10 TL

Erik 7,5 TL

Armut 10 TL

Sarımsak tane 5 TL

Patlıcan 1,5 TL

Kabak 3,5 TL

Pancar 7 TL

Soğan 3 TL

Patates 2,5 TL

Şeftali 10 TL

Elma 6.5 TL

Muz 6,5 TL

Ananas 15 TL

Avokado 2 Tane 10 TL

Kayısı 20 TL

Domates 2.5 TL

Karpuz Tane 5 TL

Salatalık 4,5 TL

Kavun 2 TL

Mango 2 Adet 10 TL

Taze Soğan 1,5 TL

Maydanoz 1 TL

Barbunya 20TL

Marul 2 TL Z

Zencefil 28 TL

Portakal 7 TL

Havuç 7 TL

Sarma 7 TL

Yayla Şeftali 8 TL

Bamya 12 TL

Üzüm 6,5 TL

Acı Biber 6 TL

Tatlı Biber 2,5 TL

Kapya Biber 5TL

Börülce 8 TL

İncir 8 TL.



