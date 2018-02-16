Yayaya araba çarptı, ucuz atlatıldı

Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışana Osman Bektaş araba çarpması sonucu hafif yaralandı. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: Saat 18:50 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Halil TONGAR (E-43), yönetimindeki KT 716 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Minareliköy dahiline geldiği zaman o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Osman BEKTAŞ (E-76)'a çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Osman BEKTAŞ kaldırıldığı LDH'de tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.