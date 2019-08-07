"Yavuz sondaja başladı"

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladığını belirterek, "Bugün itibariyle 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi.

Bölgedeki sondaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kuzey Kıbrıs'a gelen TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile birlikte Yavuz gemisinde bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.