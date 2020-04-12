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Yasağa uymuyoruz

Yasağa uymuyoruz

Polis tarafından dün yapılan denetimlerde; 63 kişi kısmi, 21 kişi de gece saat 21’den sonra olmak üzere toplam 84 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında dün yapılan denetimlerde; 63 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21’den sonra olmak üzere toplam 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi.
Söz konusu kişiler tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor .

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