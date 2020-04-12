Yasağa uymuyoruz

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında dün yapılan denetimlerde; 63 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21’den sonra olmak üzere toplam 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin yasağa rağmen açık bulundurulduğu tespit edildi.

Söz konusu kişiler tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor .