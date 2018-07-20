YASA DIŞI HAREKETE CEZA!

Memurlar ceza kesecek!

Soruşturma memurları yasa uyarınca Organize Sanayi Bölgeleri’nde ortak hizmetlere ayrılmış yerlerde izinsiz reklam yapanlara asgari ücretin yarısı kadar, atık atan veya taşınır mal bırakanlara asgari ücret kadar, alt yapıya zarar verenlere asgari ücretin bir buçuk katı kadar, kiracıların faaliyetlerini engelleyici, sağlıklarını tehdit edici veya bölgenin bütünlüğünü bozucu faaliyetlerde bulunanlara aylık asgari ücretin iki katı kadar ceza kesebilecek.

Soruşturma Memurları ayrıca, Organize Sanayi Bölgeleri’nde işyerinde veya tesiste izin verilen faaliyet dışında, başka faaliyette bulunulması durumunda aylık asgari ücretin üç katı kadar ceza verebilecek. Sanayi bölgesine yapılacak tesisin genel yerleşme planına uygun olarak yapılmaması veya bakanlığın onayının alınmaması durumunda da asgari ücretin 4 katına kadar ceza kesilebilecek.