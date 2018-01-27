Yardımseverler umut oldu

Fehime ALASYA

“Bize yardım edin” çağrısına kayıtsız kalmayan birçok yardımsever, yaşlı çiftin imdadına yetişti.

Neredeyse tüm ihtiyaçları karşılanan ailenin yanan evinde çalışmalar için gerekli girişimler başlatıldı.

Yaşlı çift, yeniden torunlarıyla evine döneceği günleri iple çekiyor…

84 yaşındaki Özdemir Kefil ile 74 yaşındaki eşi Ayten Kefil’in Küçük Kaymaklı’daki evi, sobadan çıkan yangınla küle dönmüş, tamamen kullanılmaz hale gelmişti.

Yangın sonucunda yıllardır yaşadığı evinden olan yaşlı çift, iki torunuyla da sokakta kalmıştı.

İki torunuyla birlikte yaşayan ve elzem ihtiyaçlarını YENİDÜZEN aracılığıyla duyurmaya çalışan Kefil ailesi, yetkililere ve duyarlı vatandaşlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Özdemir Kefil, Ayten Kefil ve torunları Özdemir Kaptanoğlu, dün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada neredeyse tüm ihtiyaçlarının karşılanmaya başladığını ifade etti.

Torununa, yanan gitarı yerine yeni bir gitar da hediye edildiğini anlatan Ayten kefil, herkese minnettar olduğunu belirtti…

Evdeki tadilatın başlamak üzere olduğunu belirten aile, elektrikçi ve iç mimarın yavaş yavaş işe koyulduğunu söyledi.

“Allah iyilik versin çok şükür tüm ihtiyaçlarımız karşılandı, küçüğünden büyüğüne tüm halka minnettarız” diyen aile, yaşadıkları destek, halk tarafından gördükleri birlik ve beraberlik karşısında çok duygulandığını anlattı.

Evlerine geri dönebilecekler…

‘Geçici ev’ konusunda aile bireylerinin kendilerine kucak açmasıyla güvenilir ve rahat bir ortamda kaldıklarını anlatan Kaptanoğlu, kıyafet, beyaz eşya ve tadilat-tamirat konusunda yardım sözü aldıklarını ifade etti.

Kaptanoğlu, evin belediye tarafından temizlendiğini, akabinde gelen yardımlarla tadilat, tamirat ve eşyaların yerleştirilmesiyle toparlanacağını kaydetti.

Çeşitli devlet kurumlarından da yardım sözü alan aile, evin beyaz eşyasının Cumhurbaşkanlığı tarafından karşılanacağını dile getirdi.

İlk etapta Lefkoşa Türk Belediyesi, Temizlik Şubesi’nin evde yaptığı temizliğin ardından kullanılmaz hale gelen birçok eşya da bahçenin bir köşesine ayrıldı.

“Çok şükür…”

Nevresim, battaniye, yorgan, yastık, soba, elektrikli çaydanlık, tost makinesi gibi pek çok küçük ev aleti yarımı aldıklarını belirten Kaptanoğlu, kıyafet konusunda ise bir milletvekilinin kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

Evin tadilat ve tamiratını üstelenen Mehmet Eminoğlu, diğer tüm eşyaları tamamlayan birkaç kişi yanında pek çok kişinin yardım eli uzattığını belirten Kaptanoğlu, herkese minnettar olduğunu belirtti.

Kaptanoğlu, “Evin tadilatı ve tamiratı konusundaki girişimlere uzanan yardım elleri sayesinde, başlanıyor. Çok şükür beklediğimiz yardım eli uzandı… Nasıl teşekkür etsek bilemiyoruz, yardımı olan, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Aileye uzanan yardım elleri arasında Mustafa Kutbittin, Mehmet Eminoğlu Investment, Fahri Uyguroğlu, Cantürk Ticaret, EMREL LTD, Sevgün Sevi Yorgancı, Feridun Karakaya, Sanem Ozyay, Sabri Cemaliye Ozyay, Cahit Necipoğlu, Cumhurbaşkanlığı, Alpay Paypay, Mehmet Osman Perçin kardeşler, Oya Kutsal, Erhan Zilci, Leyla Özdeyiş Kaya, Mehmet Osman Perçinkardeşler ve bunun yanında pek çok isim yer aldı.

“Birliği ve beraberliği bir kez daha gördük, çok duygulandık”

YENİDÜZEN’e konuşan yaşlı çift duygularını şöyle dile getirdi:

“Allah iyilik versin çok şükür tüm ihtiyaçlarımız karşılandı, küçüğünden büyüğüne tüm halka minnettarız. Bize destek oldular. Halk tarafından sağlanan birliği ve beraberliği bir kez daha gördük, çok duygulandık.

Yaşadıklarımız çok zor, Allah kimseye vermesin. Aile yanında kalıyoruz, rahatız ama olsun, insan ne isterse olsun kendi evini istiyor. Çocuklarım (torunlarım) yanımda değil, her birimiz bir yerdeyiz, umarız evimiz bir an önce biter de gideriz. İnanıyorum ki erkenden bitecek. Bu kadar yardım sayesinde evimizden olmadık, yeniden oraya döneceğiz.”

Neler yaşanmıştı?

Küçük Kaymaklı Bölgesi’nde Çaldıran Yolu Sokak’ta gaz yağıyla çalışan sobadan çıkan yangın sonucunda Özdemir ve Ayten Kefil’in evi kullanılmaz hale gelmişti.

Bir anda tüm evi saran alevlerin arasında kalmaktan torunları sayesinde kurtulan Kefil çifti, her şeyden önce sağlıkları için duacı olurken, hayatlarını idame ettirmenin yollarını arıyordu.

Yaşananları gözyaşları arasında YENİDÜZEN’e anlatan yaşlı çift, yetkililere ve yardımseverlere çağrıda bulunmuştu.

Soğuk kış günlerinde komşu ve aile dostlarının yardımı ile barındıklarını anlatan 74 yaşındaki Ayten Kefil, herkesi duygulandırmıştı.