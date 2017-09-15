Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, ihtiyaçlı çocuklar için yardımlaşma kampanyası başlattı. “#hadepaylaş, #hadegülümset” etiketi ile sosyal medyada duyurulan kampanya ile çocukların yüzlerini güldürmek ve dayanışmayı büyütmek hedefleniyor. Mağusa Kadın ve Gençlik örgütlerinin de desteklediği kampanya kapsamında giysi, ayakkabı, oyuncak, kitap ve çanta yardımı için çağrı yapıldı. İlçe’den yapılan açıklamada bağışlanacak giysilerin kullanılmış ise iyi durumda ve yıkanmış olması rica edildi. Mağusa İlçesi Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Kullanmadığın giysini, ayakkabını, oyuncağını, kitabını, çantanı al da gel. Evimizde, odamızda uzun zamandır dolapta bekleyen, rafta veya kutuda duran, yıpranmamış, kullanılabilir veya hiç giyilmemiş, etiketli, yer kaplayan kıyafetler, bir gün giyerim dediğin ayakkabılar, dünya kadar oyuncak, raflarda tozlanan ve birileri tarafından heyecanla okunmayı bekleyen kitaplar, o kitapları taşıyacak çantalar artık yer işgal etmesin başkasının olsun, o kullansın, o yararlansın. Gün paylaşma günü, zaman iyilik ve sevgi zamanıdır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa İlçesi Yönetim Kurulu, Mağusa Kadın Örgütü ve Mağusa Gençlik Örgütü yardım etmek isteyen herkesi kullanmadığı giysilerini, ayakkabılarını, oyuncaklarını, kitaplarını, çantalarını bağışlamaya davet ediyor. Birilerinin yüzünü güldüreceğiniz bağışlarınızı haftaiçi 8-17, cumartesi günleri 9-12 saatlerinde CTP Mağusa İlçesi, Evkaf Binası, 2. kata getirebilirsiniz. Biz onları sizin için güldüreceğiniz yüzlere iletiriz.”