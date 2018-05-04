"Yardımlar sorunsuz ulaştı"

Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, yardım kamyonlarının ilk partisinin dün Karpaz’a sorunsuz ulaştığını, ikinci partinin ise bugün Maronit köylerine ulaşacağını söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rum ve Maronitlere gönderilen yardım malzemelerine gümrük uygulamasını kaldırma kararının ardından BM Barış Gücü’nün ilk parti yardım malzemesini dün Karpaz’daki Kıbrıslı Rumlara sorunsuz ulaşmasıyla ilgili haberler bugünkü Kıbrıs Rum basınında da yer aldı.

Politis ve diğer gazetelere göre Kıbrıs Cumhuriyeti İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, ilk parti malzemenin dün sabah BM Barış Gücü’ne ait üç kamyonla Karpaz’a ulaştırıldığını açıkladı.

BM Barış Gücü kamyonlarının Ledra Palace sınır kapısından hiçbir sorunla karşılaşmadan geçiş yaptığını söyleyen Fotiu, bugün de benzer prosedürün Kıbrıs’ın kuzeyindeki Maronit köylerine malzeme götürülmesi için uygulanacağını söyledi.