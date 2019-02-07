‘YAPANIN YANINA KALMASIN’

Ayşe GÜLER

Kamuoyunda kimi zaman Sayıştay raporlarına yansıyan, kimi zaman da Yüksek Yönetim Denetçisi çalışmasıyla ortaya konan birçok ‘yolsuzluk’ dosyasında gözler soruşturma aşamasına çevrildi.

Bazılarında süreç ilerlerken, halen soruşturmaları süren dosyalarda ileri işlem yapılamaması da sürecin uzamasına neden oluyor.

YENİDÜZEN, son dönemde basına yansıyan, ‘yolsuzluk /usulsüzlük’ dosyalarının hangi aşamada olduğunu irdeledi.

En önemli dosyalar arasında yer alan, toplumda sıklıkla tartışılan Başsavcılığın, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren 2 belge Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Meclis Başkanlığı’na iletilen rapor, ilk etapta Meclis Danışma Kurulu’nun gündemine gelecek.

Yakın zamanda gündeme gelen, Şeker Sigorta’daki ‘usulsüz ödeme’ iddialarının yer aldığı 2 raporun ardından başlayan polis soruşturmasında ifadeler alınıyor.

Yüksek Yönetim Denetçisi tarafından ortaya konan, ‘gelmeyen turist’ için yapılan teşvik ödemeleri ile ilgili rapor, Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündeminde…

Öte yandan yine Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) UBP-DP Azınlık Hükümeti döneminde, dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in oğlu Mustafa Evren ayrıca medya kurumu sahibi Polat Alper’e “tarımsal araziler”in kiralandığına ilişkin raporun da Meclis komitesinde olduğu öğrenildi.

Bununla birlikte Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi’ndeki ‘yolsuzluk’ soruşturması da halen sürüyor.

2010 ila 2015 yıllarını kapsayan, ‘kazı kazan ve amortilerle’ ilgili devam eden soruşturma dosyalarının Başsavcılık’ta olduğu öğrenildi.

Yargıya da taşınan, Sayıştay raporunda da yer alan Telekomünikasyon Dairesi’ndeki yolsuzluk ile ilgili mahkemeye de çıkan, ardından da teminatla serbest kalan M.G, hakkındaki mahkeme kararı, henüz açıklanmadı.

Son olarak Ercan Havaalanı sözleşmesi ile ilgili devleti zarara uğrattığı belirlenen eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst’e yönelik yasal süreç halen devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı her iki isimle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

MADDE MADDE ‘YOLSUZLUK’ DOSYALARINDA SON DURUM: Başsavcılık tarafından düzenlenen, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren 2 belge Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Şeker Sigorta’daki “usulsüz ödemeler’ ile ilgili polis soruşturması devam ediyor. Polisler resmi evrakları kurumdan temin ederken, tek tek ifade almaya başladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi tarafından ortaya konan, ‘gelmeyen turist’ için yapılan teşvik ödemeleri ile ilgili rapor, Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündeminde…

Yüksek Yönetim Denetçisi’nin hazırladığı ‘orman arazilerin’ kiralanmasına ilişkin rapor da Meclis komitesinde…

Ercan Havaalanı sözleşmesi ile ilgili devleti zarara uğrattığı belirlenen eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst’e yönelik yasal süreç poliste halen sürüyor.

Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi’ndeki ‘yolsuzluk’ soruşturması halen sürüyor. (Amortilerle ilgili soruşturma mali poliste ‘delillendirme’ aşamasında)

Yargıya da taşınan, Sayıştay raporunda da yer alan Telekomünikasyon Dairesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında 57 bin 954 TL’den sorumlu tutulan ve “kamu görevlisi tarafından sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan teminatla serbest kalan M.G hakkındaki karar, henüz açıklanmadı.

Telekomünikasyon Dairesi’ndeki yolsuzluk ile ilgili tutuklanan, Banka Tahsilat Birimi’nde çalışan, “kamu görevlisi tarafından sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan M.G isimli zanlı hakkındaki karar, henüz açıklanmadı.

‘Önemli’ soruşturmalar ne aşamada?

Özgürgün dosyasında gözler Meclis’te…

Başsavcılığın, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren 2 belge Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

28 Ocak Pazartesi günü, Meclis’e gönderilen belgede, Başsavcılığın Özgürgün ile ilgili olarak hazırlanan polis dosyasına ilişkin tezkeresi yer alıyor.

Başsavcılık tarafından Meclis Başkanlığı’na iletilen rapor, ilk etapta Meclis Danışma Kurulu’nun gündemine gelecek.



Şeker Sigorta’da ‘usulsüz ödeme’

Şeker Sigorta’da yeni Yönetim Kurulu tarafından ortaya konan geçmiş döneme ait “usulsüz ödeme” iddialarının yer aldığı 2 raporun ardından polis soruşturması resmen başladı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri geçtiğimiz haftalarda Şeker Sigorta’ya giderek, bulguları ortaya koyan resmi evrakları aldı.

Genel Müdür Mehmet Betmezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan şikayet sonrasında harekete geçen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında raporda adı geçen isimlerden tek tek ifade alacağı, didik didik araştırma yürüteceği de öğrenildi.

‘Olmayan turiste’ teşvik: Ombudsman Komitesi’nde…

Yüksek Yönetim Denetçisi tarafından ortaya konan, ‘gelmeyen turist’ için yapılan teşvik ödemeleri ile ilgili rapor, Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündeminde…

Emine Dizdarlı’dan alınan bilgiye göre; kendisi tarafından hazırlanan rapor, ilk etapta komitede görüşülecek. İdareye bağlı taraflar dinlenecek, yapılacak görüşmelerin ardından konu Genel Kurul’e sevk edilecek.

Genel Kurul’da raporla ilgili atılacak adımlara karar verilecek.

Dizdarlı, komitede çıkacak karara göre, konuyu polise taşıyıp, taşımayacağına karar verecek.

Orman arazilerinin kiralanması: Komitede

Öte yandan yine Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), UBP-DP Azınlık Hükümeti döneminde, dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in oğlu Mustafa Evren ayrıca medya kurumu sahibi Polat Alper’e “tarımsal araziler”in kiralandığına ilişkin raporun da Meclis komitesinde olduğu öğrenildi.

Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündeminde olan konu, yapılacak görüşmelerin ardından Genel Kurul’da konuşulacak.

Piyangolar Birimi…

Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi’ndeki ‘yolsuzluk’ soruşturması halen sürüyor.

2010 ila 2015 yıllarını kapsayan, ‘kazı kazan ve amortilerle’ ilgili devam eden soruşturma dosyalarının Başsavcılık’ta olduğu öğrenildi.

Amortilerle ilgili dosya ile ilgili Mali Polisin ‘delillendirme’ aşamasında olduğu da elde edilen bilgiler arasında…

Telekomünikasyon Dairesi

Yargıya da taşınan, Sayıştay raporunda da yer alan Telekomünikasyon Dairesi’ndeki yolsuzluk ile ilgili süreç işliyor.

Banka Tahsilat Birimi’nde görevli personel M.G, 57 bin 954 TL’den sorumlu tutulmuş, “kamu görevlisi tarafından sirkat” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmış, teminatla serbest kalmıştı.

Zanlı hakkındaki karar, henüz açıklanmadı.

Dürüst ve Ertuğruloğlu soruşturması sürüyor

Öte yandan Ercan Havaalanı sözleşmesi ile ilgili devleti zarara uğrattığı belirlenen eski bakanlar Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst’e yönelik yasal süreç halen devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı her iki isimle ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.