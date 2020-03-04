"Yangın Yerinde Kabare" izleyiciyle buluşmaya devam ediyor

Sendikaların desteğiyle sahnelenen “Yangın Yerinde Kabare” oyunu her salı saat 20.00’de KTAMS Barış Salonu’nda izleyiciye sunulmaya devam ediyor.

KTAMS’tan yapılan açıklamaya göre, K.T. Devlet Tiyatrosu’nda oynanması uygun bulunmayan oyun, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ, TES, BASIN-SEN, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN ve DAÜ-SEN’in desteğiyle sahneleniyor.

Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği oyunda Özgür Oktay, Döndü Özata, Melek Erdil, Melihat Melis Günalp, Barış Refikoğlu, Erol Refikoğlu, Işın Cem, Umut Ersoy, Irmak Refikoğlu ve Yaşar Ersoy rol alıyor. Dekor ve ışık tasarımını Umut Ersoy’un yaptığı oyunun Ersen Sururi tarafından yapılan müzikleri canlı olarak Oskay Hoca tarafından piyanoda icra ediliyor.

Oyunun tüm gişe geliri Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.