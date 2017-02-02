Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Sayıştaylık raporları doğrultusunda LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğluları’na dava açmasını olumlu karşıladıklarını kaydederek, sürece destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

BES Başkanı Musta Yalınkaya imzasıyla yapılan açıklama söyle:

Yalınkaya, ‘Adalet Yerini Bulmalı’

Belediye Emekçileri Sendikası olarak, geçmişte Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşanan “Yasadışı” olayları basınımız aracılığı ile deşifre etmiş ve defalarca ilgili kurumları göreve davet etmiştik.

Tüm baskılara ve yıldırma çabalarına rağmen üyelerimizle birlikte sokakta verdiğimiz mücadelenin ana sebebi olan bu olayı hiç çekinmeden her platformda dile getirdik. Yine yaşanan belediye seçimlerinde de bu konu gerek bizler, gerekse de mevcut Belediye Başkanı Mehmet Harmancı tarafından gündeme taşınmış ve sayıştaylık raporlarının neden açıklanmadığı sorgulanmıştı. Seçimler sona erip LTB Başkanlığı’na Mehmet Harmancı seçildikten sonra sayıştaylığın açıkladığı raporlar, bizlerin ortaya koyduğu iddiaların gerçekliliğini ispatlar noktaya getirmiş ve gereğinin yapılması için yasal zemin hazırlanmıştır.

Sendika olarak; Sayıştaylık raporu açıklamadan önce ilgili ve yetkili tüm kesimlere yaptığımız çağrıyı, rapor açıklandıktan sonra da yapmış, hatta mevcut belediye başkanının bu konuda atacağı herhangi bir adıma maddi ve manevi olarak destek vereceğimizi açıklamıştık. Gelinen aşamada tıpkı sizler gibi bizler de LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın sayıştaylık raporları doğrultusunda LTB eski Başkanı Cemal Bulutoğluları’na dava açılması için ilgili avukata yetki verdiğini öğrenmiş durumdayız.

Sendika olarak geç de olsa atılan bu adımı olumlu bulduğumuzu ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın talep etmesi halinde her türlü desteği kendisine vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. İlk günden beri söylediğimiz gibi, bu belediyeyi batma noktasına getiren herkes yargı önünde hesap vermelidir ve yargımızın vereceği kararlarla da adalet yerini bulmalıdır.