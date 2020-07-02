Yakın Doğu’dan dev adım

Ülke eğitimine yön veren yenilikçi eğitim modeli, teknolojik alt yapısı ve güçlü eğitim kadrosu ile geleceğin nesillerini yetiştiren Yakın Doğu Okullar Grubu, 42 yıllık eğitim tecrübesi ile Yeniboğaziçinde Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Liseden oluşan büyük bir eğitim kampüsü ile 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren eğitime başlıyor.

Gazimağusa bölgesinde güven veren eğitim ihtiyacını giderecek olan Yakın Doğu Koleji, verdiği eğitim ve sunduğu olanaklarla adanın ilk özel okulu olma sorumluluğu ile 42 yıllık eğitim tecrübesini Gazimağusalı öğrencileri ile paylaşarak global bir vizyona sahip, İngilizce ve ikinci bir dilde yetkin bireyler yetiştirerek, büyük düşünerek hayalleri gerçekleştirmenin kapılarını açıyor.

Son eğitim teknolojilerinin yer aldığı lobratuvarlarla sosyal ve güvenli bir kampüs...

Tüm inşaat izinleri alınarak ruhsatlandırılan ve Yeniboğaziçi’ndeinşası tamamlanma aşamasına gelen, öğrencilerine sosyal ve güvenli bir ortam sunacak olan Yakın Doğu Okullar kompleksi; interaktif eğitim gerçekleştirilebilen çağdaş teknolojik donanıma sahip sınıfları, fizik-kimya ve biyoloji laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları,bilim atölyeleri, kütüphane, resim, müzik, dans ve diğer sanat etkinlik odaları, çok amaçlı gösteri ve toplantı salonları, açık spor alanları, yemekhaneleri ile donatılan ayrıcalıklı bir kampüste eğitim verecek. Laboratuarların yanı sıra tüm sınıflarda akıllı tahta, görsel ve işitsel ekipmanlarla uygulamalı ders faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu OKUL öncesi ve Kreşte çift dilli eğitim...

Kurulan yeni eğitim kampüsünde uluslararası standartlarda İngilizce dil eğitimi, çift dilli eğitim, üçüncü dil, çağdaş ve modern tekniklerle verilen çok yönlü okul öncesi eğitimi ile ufku geniş, sorgulayıcı bakış açısına sahip, özgüveni gelişmiş ve yabancı dil bilen aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirilecek. Yabancı dil eğitimine temelden başlayan Yakın Doğu Okul Öncesinde, Cambridge University Press ile işbirliği çerçevesinde yürütülen “Çift Dilli” eğitim uygulaması ile sınıflarda bir Türk anaokulu öğretmeni ve anadili İngilizce olan (native speaker) bir anaokulu öğretmeni ile Türkçe ve İngilizce ders anlatımı eş zamanlı olarak anlatılacak. Öğrencilerin farklı kültür ve dillerle erken yaşlarda tanışması amacıyla Fransızca da ikinci yabancı dil olarak eğitim müfredatında yer alıyor.

Mindfulness ve Bilim Atölyesi ile farkındalığı ve yaratıcılığı gelişmiş çocuklar...

Okul çağındaki çocuklarda bilinçli farkındalık oluşturmayı amaçlayan Mindfullnes çalışmalarını eğitim müfredatının bir parçası haline getiren Yakın Doğu Okul Öncesinde, Yoga-Mandala ve Mindfulness Atölyesi ile aile-çocuk bağını güçlendirecek etkinlikler düzenlenecek. Bilimin eğlenceli olarak sunulduğu Bilim Atölyesi ve deney laboratuvarı ile yaş gruplarına uygun atölye etkinlikleri ile çocuklar yeni bilimsel kavramlarla tanışacak. Ayrıca, Bilim Atölyesi kapsamında alacakları çevre eğitimi ile çevre ve doğa bilinci kazanacaklar. Robotik Kodlama, Bilgi Teknolojileri ve Yazılım dersleri de 3 yaştan itibaren verilecek. Çocukların ilköğretime en iyi şekilde hazırlanacağı Okul Öncesinde,aşamalı olarak sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazma hazırlık programı da uygulanacak.

Cambridge International Primary program ile sağlam bir Ingilizce alt yapısı...

Yakın Doğu İlkokulu’nda Cambridge Üniversitesi ile yaptığı müfredat çalışmaları sonucunda Cambridge International Primary programı ile İngilizce dersleri haricinde Matematik, Fen ve Bilgisayar dersleri İngilizce olarak işlenecek. Doğru yapılandırılmış dil eğitimi ile müzik, resim, beden eğitimi ve sanat gibi diğer disiplinlerle işbirliği yaparak İngilizce eğitim ile ana dil harmanlanarak çocukların, anadili olan Türkçe’yi doğru kullanması, Türkçe kadar İngilizceyi de ana dili kadar konuşabilmeleri sağlanacak. Disiplinler arası öğrenmeyi temel hedef alan Yakın Doğu İlkokulunda Kodlama ve Robotik okuryazarlığı dersleri ile öğrenciler özgün projeler geliştirecek.

Tüm dersler İngilizce işlenecek...

Yabancı dilde eğitim başarısı ile her öğrencinin hayali olan yurt dışında örenim görmenin kapılarını açan Yakın Doğu Kolejinde tüm dersler İngilizce dilinde işlenecek.Yakın Doğu Koleji yeni eğitim kampüsünde Ana dili Türkçe’ye hakim, sağlam bir İngilizce alt yapısı ile donatılacak öğrencilere, üçüncü dil olarak da Fransızca veya Almanca seçeneği sunulacak.

Mağusalı öğrencilere yurt dışında okuma hayalinin kapılarını açacak...

Yabancı dil sınavlarındaki yüksek not başarılarıyla adından söz ettiren ve yabancı dilde uygulanan müfredatları Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi tarafından akredite edilen Yakın Doğu Koleji, Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerde gerçerliliği olan IGCSE ve A-Level sınavlarını yapan en prestijli sınav merkezlerinden olan Uluslararası Cambridge Sınav Merkezi’nin ILS (International Lower Secondary) bilgisayar sınav müfredatı ile Pearson-Edexcel sınav merkezlerinin Fen ve Matematik müfredatlarını takip ediyor. İngilizce’yi en üst düzeyde öğretmeyi amaçlayan eğitim misyonu ve uluslararası alanda tanınan ve kullanılan EDEXCEL sınav merkezi olması ile Gazimağusalı öğrencilerine de yurt dışında okumanın hayalini gerçekleştirecek olan Yakın Doğu Koleji, tüm dünyada kabul gören IELTS, SAT ve TOEFL gibi sınavlara da öğrencilerini hazırlayacak.

Velilere çocukların akademik durumunu bildiren NECSIS sistemi uygulaması...

Öğrencilerin her türlü sınav sonucu analizini istatistiksel olarak gösteren NECSIS web uygulaması ile velilere, çocuklarının akademik konulardaki gelişimi ile ilgili detaylı bilgi edinme imkanı sağlanacak.

Zengin sosyal ve kültürel etkinlikler...

Akademik eğitim yanında öğrencileri sosyal ve kültürel yönlerini de geliştirecek spor salonları, sanat atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ve eğitici park ile öğrenciler nitelikli vakit geçirirken, bireysel veya grup olarak katılacakları etkinliklerle sosyalleşmeyi öğrenecek, yaşamı algılama ve sosyal becerilerini yükselteceği bir kampüste eğitim görecekler.