Yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi, 31 Mart – 6 Nisan tarihleri arasını kapsayacak bir haftalık sürede yağmur beklenmediğini açıkladı.



Ilık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağı önümüzdeki hafta hava yarın az bulutlu, akşam saatleri parçalı bulutlu olacak.



Havanın, pazar günü parçalı, zamanla az bulutlu, sabah saatleri sisli; pazartesi az bulutlu öğleden sonra parçalı çok bulutlu ve sabah saatleri sisli; salı günü parçalı, zamanla az bulutlu; çarşamba günü az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu; perşembe ve cuma günleri açık ve az bulutlu olması bekleniyor.



En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 24 - 27, sahillerde 20 - 23 derece santigrat dolaylarında seyredecek.



Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

