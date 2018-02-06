Y. Boğaziçi Ousmane’yi renklerine bağladı

K-Pet Süper Lig’in ligde kalma mücadelesi veren ekiplerinden Yeni Boğaziçi, yabancı transferinin son gününde önemli bir takviye yaptı. Kırmızı mavili ekip, daha önce Yenicami’de forma giyen Gueye Ousmane’yi renklerine bağladı. Dün öğleden sonra oyuncuya imzayı attıran Yeni Boğaziçi, yabancı kontenjanını açmak için Tanko Issaka’dan vazgeçti. Yabancı transferinin son gününde Yeni Boğaziçi’ne imza atan Gueye Ousmane 2015-2016 sezonunda Yenicami’de forma giymiş, lig ve kupa maçları olmak üzere çıktığı 18 maçta toplamda 7 gol kaydetmişti.